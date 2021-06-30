Отмечается, что теперь процедура смены поставщика будет занимать гораздо меньше времени - до трех дней.

Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» начала принимать цифровые документы в мобильном приложении «Дія» для оформления заявки на смену поставщика газа.

Об этом сообщается в Telegram-канале сервиса «Дія».

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Отмечается, что теперь вся необходимая информация для смены поставщика будет подгружаться в заявление из приложения, а сама процедура смены поставщика будет занимать гораздо меньше времени.

«Ранее процедура изменения газовой компании занимала до 3-х недель, теперь - до 3-х дней. Подача заявки происходит в несколько кликов, а обработка - 10-15 минут», - сказано в сообщении.

Согласно сообщению, для того, чтобы оформить заявление с помощью приложения «Дія», нужно зайти на сайт gas.ua в раздел «Стать нашим клиентом»; выбрать возможность «подать заявление с «Дія»; выбрать ID-карту или идентификационный код; сканировать QR-код; подтвердить передачу цифрового документа; заполнить дополнительные необходимые поля для смены поставщика; выбрать функцию «Сформировать файл заявки» и после этого подписать заявление удобным способом.

Смена поставщика газа

Ранее в июне компания «Нафтогаз Украины» совместно с компанией "НоваПей", входящей в группу компаний "Новая почта", запустили пилотный проект по смене поставщика газа.

С 1 августа 2020 года в Украине открылся рынок природного газа для бытовых потребителей, которые получили возможность самостоятельно выбирать себе поставщика газа. Также завершился срок действия публичных специальных обязательств (ПСО) госкомпании НАК "Нафтогаз Украины" для населения, но теплокоммунэнерго продолжат получать газ по регулируемой «Нафтогазом» цене.

Справка УНИАН. НАК «Нафтогаз Украины» – крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают порядка 90% газа и нефти в стране. НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, транспортировкой нефти, а также реализацией нефтепродуктов через сеть АЗС.

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Автор: Павел Степанец