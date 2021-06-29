По состоянию на 28 июня украинские газовые хранилища заполнены на 50%.

Запасы природного газа в украинских подземных хранилищах (ПХГ) с 20 по 28 июня увеличились на 1% - до 16,17 млрд кубометров.

Об этом свидетельствуют данные государственной компании «Оператор ГТС».

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По состоянию на 28 июня запасы газа в ПХГ были на 18% меньше, чем на аналогичную дату прошлого года (19,7 млрд куб. м). При этом украинские газовые хранилища заполнены на 50%.

Предыдущие показатели

28 октября 2020 года украинские газовые хранилища перешли в режим отбора природного газа. По состоянию на 28 октября запасы газа в подземных хранилищах составляли более 28 млрд кубометров.

Украина 1 мая 2021 завершила сезон отбора газа из подземных хранилищ с запасами на уровне 15,1 млрд кубометров.

10 июня 2021 года Кабмин утвердил минимальный запас газа для украинских хранилищ.

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Автор: Игорь Орел