Новый подход коснется прежде всего безопасности поставок газа.

Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" намерена применить новые подходы к поставкам газа для бытовых потребителей, прежде всего это коснется безопасности поставок.

Об этом сообщает пресс-служба компании, ссылаясь на главу правления "Нафтогаза" Юрия Витренко.

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"Сейчас мы работаем над определенными изменениями в структуре поставки газа для домохозяйств, так как видим определенные вызовы в этом направлении. Надеюсь, в течение нескольких недель при активном участии регулятора, Министерства энергетики Украины, а также Оператора ГТС, операторов систем распределения газа, крупнейших поставщиков газа, мы это сделаем", - цитирует пресс-служба Витренко.

Что изменится:

По его словам, новый подход будет заключаться, во-первых, в безопасности поставки газа украинским домохозяйствам этой зимой и в предстоящие отопительные периоды.

Во-вторых, будет базироваться на прозрачной рыночной основе и приемлемом ценообразовании. В то же время он будет способствовать развитию рынка и конкуренции, отметил Витренко.

Глава правления подчеркнул, что "Нафтогаз" ставит перед собой амбициозные цели в ряде направлений, от добычи и торговли газом до энергоэффективности и развития водородных проектов — во всех этих сферах компания стремится быть национальным лидером и двигателем изменений.

В компании напомнили, что "Нафтогаз Украины" реализует комплекс мероприятий, направленных на диджитализацию взаимодействия в треугольнике "потребитель — государство — поставщик".

Рынок газа в Украине

С 1 августа 2020 года в Украине открылся рынок природного газа для бытовых потребителей, которые получили возможность самостоятельно выбирать себе поставщика газа. Также завершился срок действия публичных специальных обязательств (ПСО) госкомпании НАК "Нафтогаз Украины" для населения, но теплокоммунэнерго продолжат получать газ по регулируемой «Нафтогазом» цене до мая 2021 года.

В марте 2021 года НАК «Нафтогаз Украины» установил оптовую цену на газ для производителей тепловой энергии на уровне 6,28 грн за кубометр, что на 8% ниже февральской цены.

Все поставщики автоматически перевели своих клиентов на годовые тарифные планы, фиксируя цену с 1 мая 2021 по 30 апреля 2022 года.

Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» на апрель установила оптовую цену на газ для производителей тепловой энергии на уровне 6,52 грн за кубометр, что на 4% выше, чем стоимость газа для теплокоммунэнерго в марте.

25 апреля газопоставляющие компании опубликовали цены на газ для населения. Потребители будут покупать голубое топливо по цене от 7,9 до 13,5 грн за кубометр. В то же время, по желанию можно снова перейти на месячное обслуживание.

Ранее "Нафтогаз" показал стоимость газа на июль в рамках месячного тарифа, она составляла 13,13 грн за куб. м. Это на 1,19 грн, или 10% больше, чем было в июне.

НАК "Нафтогаз Украины" с 1 июля 2021 года предложил клиентам новую цену на газ. Голубое топливо будут реализовывать по единой цене в рамках годового тарифного плана "Фиксированный".

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Автор: Анна Бредихина