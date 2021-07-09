Действие тарифного плана "Месячный" приостановлено.

НАК "Нафтогаз Украины" с 1 июля 2021 года предлагает клиентам новую цену на газ. Голубое топливо будут реализовывать по единой цене в рамках годового тарифного плана "Фиксированный".

Как говорится на сайте компании, единая цена составляет 7,96 грн за куб. м (с НДС, без стоимости доставки).

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Действие тарифного плана "Месячный" приостановлено. Как отметили в пресс-службе компании, тарифный план был приостановлен в связи с его непопулярностью и отсутствием заявок на подключение.

"У клиентов газоснабжающей компании, которые подключили тарифный план "Годовой" в 2020 году, цена и условия остаются неизменными до завершения заключенного договора", – сказано в сообщении.

Стоимость газа для поставщика "последней надежды" в июле составляет 11,05 грн за куб. м. По таким условиям компания обслуживает 600 тыс. домов. В "Нафтогазе" подчеркнули, что эта цена рассчитывается ежемесячно по специальной формуле, утвержденной Кабмином, в которую входит стоимость газа на европейском рынке, курс гривны к евро и другие показатели.

Рынок газа в Украине

С 1 августа 2020 года в Украине открылся рынок природного газа для бытовых потребителей, которые получили возможность самостоятельно выбирать себе поставщика газа. Также завершился срок действия публичных специальных обязательств (ПСО) госкомпании НАК "Нафтогаз Украины" для населения, но теплокоммунэнерго продолжат получать газ по регулируемой «Нафтогазом» цене до мая 2021 года.

В марте 2021 года НАК «Нафтогаз Украины» установил оптовую цену на газ для производителей тепловой энергии на уровне 6,28 грн за кубометр, что на 8% ниже февральской цены.

Все поставщики автоматически перевели своих клиентов на годовые тарифные планы, фиксируя цену с 1 мая 2021 по 30 апреля 2022 года.

Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» на апрель установила оптовую цену на газ для производителей тепловой энергии на уровне 6,52 грн за кубометр, что на 4% выше, чем стоимость газа для теплокоммунэнерго в марте.

Ранее "Нафтогаз" показал стоимость газа на июль в рамках месячного тарифа, она составляла 13,13 грн за куб. м. Это на 1,19 грн, или 10% больше, чем было в июне.

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Автор: Елена Коваленко