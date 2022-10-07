Витренко считает, что если бы тепловики платили за газ по рыночным ценам, а не по льготным, то ситуация была бы другой.

Председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко возмущен тем, что в Киеве уже начали включать отопление для объектов социальной инфраструктуры.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Он отметил, что европейские страны ограничивают потребление природного газа, политики публично говорят, что отопление начнут с ноября, фотографируются в теплых свитерах, чтобы показать, что не включают отопление.

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В то же время в Киеве, где сейчас теплая погода +19 градусов, мэр Виталий Кличко заявил, что столица начинает отопительный сезон для больниц, школ, детсадов и других учреждений социальной сферы.

"Только начало октября, а местные органы власти в украинских городах принимают решение, чтобы тепловики уже включали отопление. Если бы тепловики покупали газ по рыночной цене и полностью бы за него рассчитывались, это была бы другая ситуация. А так государство должно компенсировать разницу", – подчеркнул Витренко.

Он сообщил, что "Нафтогаз" продает газ тепловикам для нужд населения по цене 7,4 грн за куб. метр, в то время когда цена импортируемого газа доходит до 100 грн.

"И газа, который добывает "Нафтогаз", не хватает, чтобы покрыть потребление населения и компаний, которые технически обеспечивают население теплом и газом. В 2021 году разница составляла 3 млрд кубометров", – пояснил он.

По словам главы "Нафтогаза", при этом тепловики еще и плохо рассчитываются даже по низкий цене. Общие долги тепловиков перед "Нафтогазом" уже превышают 63 млрд. грн.

"Уменьшение потребления природного газа, его экономия - это существенная помощь Украине. Погодные условия позволяют начать отопительный сезон с ноября. Что очень помогло бы стране меньше закупать импортируемого газа по 100 грн за кубометр, и тратить эти средства на армию, чтобы ускорить нашу победу", - отметил он.

Справка УНИАН. Сумма косвенных субсидий потребителям газа, предоставляемых через НАК "Нафтогаз Украины", в 2022 году будет в 3,4 раза больше, чем в прошлом году и достигнет 842 млрд грн.

Под косвенными субсидиями подразумевается субсидия, предоставляемая за счет разницы в цене между рыночной ценой газа и ценой, по которой его получает потребитель в пределах нескольких направлений возложенных на компанию спецобязательств.

Начало отопительного сезона в Украине в 2022 году

Как писал УНИАН, в правительстве заявляли, что отопительный сезон в Украине начнется после 15 октября с учетом погодных условий.

Однако 7 октября мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в столице начинается отопительный сезон для учреждений социальной сферы - больниц, школ, детсадов и других учреждений сферы.

При этом мэр добавил, что большинство учреждений социальной инфраструктуры оснащены индивидуальными тепловыми пунктами, позволяющими регулировать поставка тепла и максимально эффективно использовать энергоносители.

Что касается жилых домов, то городская власть будет ориентироваться на погодные условия, чтобы решение о начале подключения тепла было взвешенным и рациональным, отметил Кличко.

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