Наблюдательный совет Национальной акционерной компании (НАК) "Нафтогаз Украины" перестал быть независимым арбитром, подыгрывая предыдущему правлению компании.

Об этом в ходе дискуссии "Корпоративная реформа. Что пошло не так?" сказал директор энергетических и инфраструктурных программ Центра Разумкова Владимир Омельченко, передают Украинские новости.

"Наблюдательный совет перестал быть арбитром, балансиром между правительством и правлением, а перешел четко к подыгрыванию правлению. Это был серьезный перекос, который привел к тому, что набсовет закрывал глаза на невыполнение программы 20/20, были определенные злоупотребления на тендерах, 2020 год компания закончила с огромными убытками в размере 20 млрд гривен. Это основной показатель эффективности правления, но набсовету это не помешало продлить контракт. Так называемый независимый наблюдательный совет стал зависимым как от правления, так и от международных стейкхолдеров", - сказал Омельченко.

По его мнению, законодательство о корпоративном правление должно быть пересмотрено и сбалансировано, поскольку действующая система имеет ряд серьезных недостатков.

"Чтобы не было перекосов ни в сторону правления, ни в сторону правительства. Ситуация должна быть сбалансированной и действительно соответствовать принципам ОЭСР. Наш акционер не должен быть отстранен от принятия решения, а должен влиять через определенные процедуры в интересах энергетической безопасности государства", - добавил эксперт.

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Автор: Григорий Бондарь