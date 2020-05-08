Набсовет "Нафтогаза" назначил главного исполнительного директора

Отто Ватерландер имеет 30-летний опыт работы в различных сегментах нефтегазовой отрасли.

Наблюдательный совет Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» назначил Отто Ватерландера главным исполнительным директором группы "Нафтогаз", при этом сохранив за ним должность исполнительного директора по трансформации группы, говорится в сообщении компании.

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Таким образом, Отто Ватерландер будет отвечать за операционные и трансформационные процессы в группе, в частности внедрение новой операционной модели и дивизиональной структуры управления, реализацию кросс-функциональных процессов и разработку баз данных процессов.

«Отто Ватерландер активизировал и практически перезапустил процесс трансформации группы «Нафтогаз» за то время, что он присоединился к нашей команде. Он наглядно доказал, что мировые корпоративные решения и стандарты могут и должны работать в украинской государственной компании. Поэтому мы ожидаем, что с новыми полномочиями Отто поможет «Нафтогазу» стать для акционера и бизнеса партнером, который является настоящим законодателем новых стандартов работы », - цитирует пресс-служба председателя правления "Нафтогаз Украины» Андрея Коболева.

По информации компании, Отто Ватерландер имеет 30-летний опыт работы в различных сегментах нефтегазовой отрасли. Имеет большой опыт управления трансформацией, увеличения эффективности операционной и коммерческой деятельности, а также развития бизнеса.

До прихода в «Нафтогаз» Ватерландер был старшим партнером в McKinsey & Company и участвовал в управлении нефтегазовым направлением на международном уровне, а еще раньше - партнером по энергетическому направлению в Booz & Company. Свою карьеру он начал в мае 1990 года в Royal Dutch Shell, где работал на различных должностях в Нидерландах и Венесуэле до конца 1997 года.

Как сообщал УНИАН, в январе «Нафтогаз Украины» назначил Отто Ватерландера исполнительным директором по трансформации группы.

Справка УНИАН. НАК «Нафтогаз Украины» – крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают порядка 90% газа и нефти в стране. НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.