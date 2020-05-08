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Набсовет "Нафтогаза" назначил главного исполнительного директора

18:44, 08 мая 2020
Энергетика
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Иллюстрация REUTERS

Наблюдательный совет Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» назначил Отто Ватерландера главным исполнительным директором группы "Нафтогаз", при этом сохранив за ним должность исполнительного директора по трансформации группы, говорится в сообщении компании.

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Таким образом, Отто Ватерландер будет отвечать за операционные и трансформационные процессы в группе, в частности внедрение новой операционной модели и дивизиональной структуры управления, реализацию кросс-функциональных процессов и разработку баз данных процессов.

«Отто Ватерландер активизировал и практически перезапустил процесс трансформации группы «Нафтогаз» за то время, что он присоединился к нашей команде. Он наглядно доказал, что мировые корпоративные решения и стандарты могут и должны работать в украинской государственной компании. Поэтому мы ожидаем, что с новыми полномочиями Отто поможет «Нафтогазу» стать для акционера и бизнеса партнером, который является настоящим законодателем новых стандартов работы », - цитирует пресс-служба председателя правления "Нафтогаз Украины» Андрея Коболева.

По информации компании, Отто Ватерландер имеет 30-летний опыт работы в различных сегментах нефтегазовой отрасли. Имеет большой опыт управления трансформацией, увеличения эффективности операционной и коммерческой деятельности, а также развития бизнеса.

До прихода в «Нафтогаз» Ватерландер был старшим партнером в McKinsey & Company и участвовал в управлении нефтегазовым направлением на международном уровне, а еще раньше - партнером по энергетическому направлению в Booz & Company. Свою карьеру он начал в мае 1990 года в Royal Dutch Shell, где работал на различных должностях в Нидерландах и Венесуэле до конца 1997 года.

Как сообщал УНИАН, в январе «Нафтогаз Украины» назначил Отто Ватерландера исполнительным директором по трансформации группы.

Справка УНИАН. НАК «Нафтогаз Украины» – крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают порядка 90% газа и нефти в стране. НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.

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