Со следующего года снижение мировых цен на нефть компенсирует дальнейший рост акцизной нагрузки.

Повышение акцизных налогов обусловит рост цен на топливо, однако из-за определенных факторов подорожание топлива в ближайшие месяцы существенно замедлится. Об этом говорится в инфляционном отчете Нацбанка.

"Повышение акцизных налогов будет подпитывать рост цен на топливо. В то же время из-за эффекта базы сравнения, также обусловленного налоговыми изменениями, подорожание топлива в ближайшие месяцы существенно замедлится – с 25,5% г/г в июне, до 12% г/г в декабре", – говорится в документе.

Регулятор объясняет, что краткосрочное понижательное давление будет иметь и значительное предложение топлива благодаря запасам, сформированным накануне повышения акцизов. Однако по мере их исчерпания и под влиянием повышения акцизов и эффектов переноса от ослабления обменного курса гривни в предыдущие периоды цены на топливо вырастут в конце 2024 года – начале 2025 года.

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"Из-за влияния на себестоимость это будет дополнительно давить на стоимость отдельных товаров и транспортных услуг. Но со следующего года снижение мировых цен на нефть компенсирует дальнейший рост акцизной нагрузки. В результате рост цен на топливо существенно замедлится – до 4%", – прогнозирует Нацбанк.

Повышение акцизов на топливо

18 июля Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект о повышении акцизного налога на топливо. Ставки акцизного налога будут повышаться постепенно до 2028 года.

Основатель логистической группы компаний "Прайм" Дмитрий Леушкин в интервью УНИАН отмечал, что подорожание топлива в связи с повышением акцизов приведет к повышению цен на все товары без исключения, поскольку топливные расходы заложены в себестоимость всех производств. Особенно сильно это проявляется в условиях массовых отключений света, когда бизнес работает на генераторах.

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