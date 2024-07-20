Повышение цен на горючее будет происходить в два этапа, отмечает эксперт Дмитрий Леушкин.

После принятия парламентом закона о повышении акцизного налога на топливо, который должен вступить в силу уже с 1 сентября 2024 года, все виды топлива подорожают. Об этом в интервью УНИАН рассказал основатель логистической группы компаний "Прайм" Дмитрий Леушкин.

По словам эксперта, в начале сентября литр бензина и дизеля прибавят, в среднем, по 1 гривне, а автогаз – 3 грн. Эксперт отметил, что рост цен будет плавным, поскольку на заправках в начале месяца еще будет оставаться топливо, закупленное по старым ценах.

"Окончательное повышение еще на 50 копеек по бензину, гривну - по дизелю, и 2 грн - по газу случится к середине сентября. Общее повышение составит 1,5 грн за литр бензина, 2 грн – дизеля, и 5 грн – газа. Просто оно будет происходить двумя волнами", – сказал Леушкин.

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Повышение акциза на топливо – что известно

4 июня 2024 года парламент в первом чтении принял законопроект о повышении ставок акцизного налога на топливо. Целью законопроекта является постепенное увеличение ставок акцизного налога на топливо до минимального уровня, установленного в Европейском союзе.

18 июля Верховная Рада приняла этот закон во втором чтении. Народный депутат Даниил Гетманцев заявил, что средства, дополнительно полученные от акцизного налога, пойдут на нужды Вооруженных сил. Так, ставки акцизного налога на топливо будут увеличиваться постепенно и в 2028 году будут составлять: бензин – 359 евро за 1000 л; дизельное топливо – 330 евро за 1000 л; сжиженный газ – 70 евро за 1000 л.

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