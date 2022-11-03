Комиссия за услуги платежной системы составляет 2%.

При оплате за газ на сайте НАК "Нафтогаз" доступна лишь одна платежная система "Герц". При этом популярные системы осуществления платежей, используемые почти на каждом сайте, отсуствуют.

Примечательно, что госкомпания не использует развитую платежную систему государственного "Приватбанка". Как пишет политический эксперт Юрий Романенко, вместо этого "Нафтогаз" пользуется сервисом одесской компании, комиссия за платежи у которой составляет 2%.

"Как-то странно для госкомпании, имея как минимум государственный "Приват" с развитой системой электронных платежей. И комиссия 2%. У "Привата" точно ниже. Вот так все наши монополисты окружаются такими присосками в нужные карманы, и в масштабе страны чьи-то дети получают безбедную старость и десятки миллионов кэша. Посчитайте в масштабе страны, что такое 2% от платежей НАК. А потом такой очередной Витренко выходит и говорит: "Нам не хватает 7 млрд на газ", – отметил Романенко.

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Смена руководства "Нафтогаза": подробности

1 ноября в СМИ появилась информация о том, что глава "Нафтогаза" Юрий Витренко, вероятно, покинет свой пост. На его место могут назначить министра развития общин и территорий Алексея Чернышова.

Позднее стало известно, что Кабинет министров уволил Юрия Витренко с поста руководителя НАК "Нафтогаз". Данное решение было приинято единогласно.

В компании "Нафтогаз Украины" отметили, что Витренко продолжит занимать должность главы национальной компании до 3 ноября 2022 года включительно.

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