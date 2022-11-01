Он руководил компанией с 28 апреля 2021 года после увольнения Андрея Коболева.

Кабинет министров уволил Юрия Витренко с поста руководителя НАК "Нафтогаз". Данное решение было приинято единогласно.

Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко в своем Тelegram-канале.

Он указал, что Кабмин принял данное решение единогласно. По его словам, новым главой "Нафтогаза" может стать нынешний министр развития общин и территорий Алексей Чернышев.

Видео дня

Стоит отметить, что Витренко, согласно процедуре, должен был уволить наблюдательный совет "Нафтогаза", но Кабмин также может принять такое решение, если набсовета нет.

Увольнение Витренко из "Нафтогаза" - что известно

Юрий Витренко занял должность руководителя НАК "Нафтогаз Украины" 28 апреля 2021 года. Он заменил на этом посту Андрея Коболева. Через год Витренко повторно назначили на эту должность.

26 июля компания не произвела выплаты по еврооблигациям, что привело к дефолту по еврооблигациям компании. Уже 2 августа компания просила кредиторов об отсрочке уплаты долга.

В сентябре издание Reuters сообщило, что Витренко готов уйти в отставку. Это решение якобы должно было помочь убедить инвесторов поддержать реструктуризацию долга компании.

Утром 1 ноября в СМИ появилась информация об увольнении Юрия Витренко в ближайшее время.

Вас также могут заинтересовать новости: