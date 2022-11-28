В понедельник, 28 ноября 2022 года, на Львовщине ввели аварийные отключения света, которые охватывают большинство потребителей области. Обнародованные ранее графики отключений не действуют.
Как отметили в "Львовоблэнерго", света может не быть в течение восьми часов.
"Графики отключений, которые были обнародованы ранее – не действуют. Вместо этого под аварийные отключения попадают большинство потребителей Львовщины, кроме объектов критической инфраструктуры. Ориентировочно разовое отсутствие электроэнергии составит восемь часов, далее в течение четырех часов свет будет. После этого снова ожидается отключение на восемь часов", – говорится в сообщении.
Отмечается, что из-за тяжелой ситуации в энергосистеме Украины из перечня критической инфраструктуры изъяли ряд объектов. Среди них поликлиники, котельные, станции связи, учреждения юстиции и правоохранительные органы.
"Во время, когда электроэнергия подается, просим использовать ее только для самых необходимых потребностей – зарядка телефонов, павербанков и тому подобное. Не включайте мощные приборы, без которых можно обойтись – духовки, пылесосы, бойлеры, посудомоечные машины и другие. Аналогичная ситуация с отключениями есть в других областях Украины. К сожалению, это единственный вариант спасти украинскую энергосистему", – отметили в "Львовоблэнерго".
Отключение электроэнергии в Украине: что известно
По состоянию на 10:00 понедельника, 28 ноября, вследствие стремительного роста дефицита мощности по всей территории Украины применяются аварийные отключения электроэнергии.
Как сообщили в ДТЭК, в Киеве будут давать свет по два-три часа дважды в сутки. Согласно распоряжению НЭК "Укрэнерго", нужно снизить 60% мощности потребления Киева.
Генеральный директор Государственного энерготрейдера "Энергетическая компания Украины" Виталий Бутенко подчеркнул, что обновление энергосистемы сильно зависит от нагрузки в тех или иных регионах страны. Поэтому экономить электроэнергию надо даже после восстановления энергоснабжения.
Вас также могут заинтересовать новости:
- Оккупанты повредили насосную станцию: что будет с водоснабжением Николаева
- Враг осуществляет десятки штурмов: в ВСУ рассказали о ситуации на Донбассе
- В Украине сошел с конвейера первый отечественный 152 мм снаряд: украинцы передают "приветы" для оккупантов (фото)
- Как найти "пункт несокрушимости": у Зеленского поделились важной информацией