Ориентировочно разовое отсутствие электроэнергии составит восемь часов.

В понедельник, 28 ноября 2022 года, на Львовщине ввели аварийные отключения света, которые охватывают большинство потребителей области. Обнародованные ранее графики отключений не действуют.

Как отметили в "Львовоблэнерго", света может не быть в течение восьми часов.

"Графики отключений, которые были обнародованы ранее – не действуют. Вместо этого под аварийные отключения попадают большинство потребителей Львовщины, кроме объектов критической инфраструктуры. Ориентировочно разовое отсутствие электроэнергии составит восемь часов, далее в течение четырех часов свет будет. После этого снова ожидается отключение на восемь часов", – говорится в сообщении.

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Отмечается, что из-за тяжелой ситуации в энергосистеме Украины из перечня критической инфраструктуры изъяли ряд объектов. Среди них поликлиники, котельные, станции связи, учреждения юстиции и правоохранительные органы.

"Во время, когда электроэнергия подается, просим использовать ее только для самых необходимых потребностей – зарядка телефонов, павербанков и тому подобное. Не включайте мощные приборы, без которых можно обойтись – духовки, пылесосы, бойлеры, посудомоечные машины и другие. Аналогичная ситуация с отключениями есть в других областях Украины. К сожалению, это единственный вариант спасти украинскую энергосистему", – отметили в "Львовоблэнерго".

Отключение электроэнергии в Украине: что известно

По состоянию на 10:00 понедельника, 28 ноября, вследствие стремительного роста дефицита мощности по всей территории Украины применяются аварийные отключения электроэнергии.

Как сообщили в ДТЭК, в Киеве будут давать свет по два-три часа дважды в сутки. Согласно распоряжению НЭК "Укрэнерго", нужно снизить 60% мощности потребления Киева.

Генеральный директор Государственного энерготрейдера "Энергетическая компания Украины" Виталий Бутенко подчеркнул, что обновление энергосистемы сильно зависит от нагрузки в тех или иных регионах страны. Поэтому экономить электроэнергию надо даже после восстановления энергоснабжения.

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