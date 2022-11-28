Жителям столицы пообещали, что вернутся к отключению по графикам, как только удастся сбалансировать ситуацию

Жителей и гостей Киева ожидают дальнейшие экстренные отключения света. Данный шаг необходим, чтобы сбалансировать энергосистему и избежать аварий на оборудовании.

Согласно распоряжению НЭК Укрэнерго, нужно снизить 60% мощности потребления Киева.

"Обеспечение светом критической инфраструктуры - больниц, насосных и тепловых пунктов требует 58% остающейся электроэнергии. Для питания бытовых потребителей имеется только 42% электроэнергии. Делаем все возможное, чтобы давать свет каждому клиенту по 2-3 часа дважды в сутки", - говорится в сообщении.

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В компании заверили, что вернутся к отключению по графикам, как только удастся сбалансировать ситуацию. Кроме того, потребителей попросили ограничить использование электроэнергии, чтобы помочь энергетикам сбалансировать энергосистему.

Отключение света в Киеве - что известно

Российская армия выбрала целью для своих ударов энергетические объекты Украины. В связи с этим энергетики прибегли к экстренным аварийным и плановым отключениям света.

Один из последних ударов России по энергосистеме Украины произошел 23 ноября, в результате Запорожская АЭС оказалась в полном блэкауте, как и вся страна.

По состоянию на 24 ноября в столице Украины без света остались 70% жилых домов. 28 ноября аварийные отключения коснулись всей территории Украины. Отмечается, что рост дефицита мощности вызван аварийными отключениями блоков на некоторых электростанциях.

28 ноября Киевская городская военная администрация сообщила, что в столице все еще восстанавливают электроснабжение. В режиме аварийных отключений находятся 55% абонентов.

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