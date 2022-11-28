Обновление энергосистемы сильно зависит от нагрузки в тех или иных регионах страны.

Украинцы должны экономить электричество после восстановления энергоснабжения потому, что это помогает быстрее восстанавливать разрушенные российскими оккупантами энергосети.

Об этом сказал генеральный директор государственного энерготрейдера "Энергетическая компания Украины" Виталий Бутенко в эфире информационного телемарафона, отметив при этом, что нет личных привилегий при подключении потребителей, но в первую очередь всегда идет критическая инфраструктура.

Обновление энергосистемы сильно зависит от нагрузки в тех или иных регионах. Поэтому энергетики даже после восстановления питания просят украинцев экономить электроэнергию.

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"Если нагрузка сильно увеличивается в одном городе, то возникает напряжение в другом городе. Это также может стать проблемой для более быстрого обновления энергосистемы", - пояснил Бутенко.

Он также отметил, что украинцы еще будут наблюдать общее колебание дефицита в энергосистеме даже когда ситуация стабильная.

Удар по энергосистеме Украины:

Дефицит мощности в украинской энергосистеме вызван массированными российскими обстрелами. 10 октября 2022 года Российская Федерация начала атаки на объекты критической инфраструктуры Украины. Оккупанты бьют по электроподстанциям, объектам гидроэнергетики и тепловой генерации. По всей стране началось аварийное отключение электроснабжение.

15 ноября Россия выпустила по территории Украины 100 ракет. Это был самый массовый обстрел энергосистемы Украины с начала войны.

17 ноября в Киеве был установлен антирекорд по отключениям электроэнергии. 18 ноября 2022 года в КГГА киевлянам посоветовали сделать запас воды и продуктов. В ДТЭК призвали украинцев подумать о выезде из страны на зиму ради энергосбережения.

По состоянию на 19 ноября 2022 года оккупанты разрушили около 50% энергетической инфраструктуры Украины.

23 ноября Россия снова ударила по энергосистеме Украины. Запорожская АЭС перешла в режим полного блэкаута. АЭС были остановлены. Минэнергетики Украины заявило о том, что блэкаут начался во всей энергосистеме страны.

24 ноября в Киеве были обесточены 70% жилых домов. ДТЭК сообщил о том, что в Киеве свет включат на 2-3 часа.

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