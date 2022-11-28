Украинцы должны экономить электричество после восстановления энергоснабжения потому, что это помогает быстрее восстанавливать разрушенные российскими оккупантами энергосети.
Об этом сказал генеральный директор государственного энерготрейдера "Энергетическая компания Украины" Виталий Бутенко в эфире информационного телемарафона, отметив при этом, что нет личных привилегий при подключении потребителей, но в первую очередь всегда идет критическая инфраструктура.
Обновление энергосистемы сильно зависит от нагрузки в тех или иных регионах. Поэтому энергетики даже после восстановления питания просят украинцев экономить электроэнергию.
"Если нагрузка сильно увеличивается в одном городе, то возникает напряжение в другом городе. Это также может стать проблемой для более быстрого обновления энергосистемы", - пояснил Бутенко.
Он также отметил, что украинцы еще будут наблюдать общее колебание дефицита в энергосистеме даже когда ситуация стабильная.
Удар по энергосистеме Украины:
Дефицит мощности в украинской энергосистеме вызван массированными российскими обстрелами. 10 октября 2022 года Российская Федерация начала атаки на объекты критической инфраструктуры Украины. Оккупанты бьют по электроподстанциям, объектам гидроэнергетики и тепловой генерации. По всей стране началось аварийное отключение электроснабжение.
15 ноября Россия выпустила по территории Украины 100 ракет. Это был самый массовый обстрел энергосистемы Украины с начала войны.
17 ноября в Киеве был установлен антирекорд по отключениям электроэнергии. 18 ноября 2022 года в КГГА киевлянам посоветовали сделать запас воды и продуктов. В ДТЭК призвали украинцев подумать о выезде из страны на зиму ради энергосбережения.
По состоянию на 19 ноября 2022 года оккупанты разрушили около 50% энергетической инфраструктуры Украины.
23 ноября Россия снова ударила по энергосистеме Украины. Запорожская АЭС перешла в режим полного блэкаута. АЭС были остановлены. Минэнергетики Украины заявило о том, что блэкаут начался во всей энергосистеме страны.
24 ноября в Киеве были обесточены 70% жилых домов. ДТЭК сообщил о том, что в Киеве свет включат на 2-3 часа.