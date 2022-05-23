Средняя цена на автогаз в сетях АЗС выросла до 39,24 грн / л.

На АЗС снова подорожал автогаз. Средняя цена в сетях АЗС в Украине выросла на 20 копеек-до 39,24 грн / л.

Об этом свидетельствуют данные ежедневного мониторинга розничного рынка Консалтинговой группы "А-95".

Сеть Mango подняла цену на автогаз на 5 грн/л - до 43,99 грн/л.

На станциях KLO и "Авантаж" продукт подорожал на 3,99 и 4 грн/л, до 42,99 и 41,95 грн/л соответственно.

Кроме того, на 0,40-1,2 грн/л подорожал автогаз в сетях "БРСМ-Нафта", Shell, Нефтек и BVS.

Цены на АЗС в Украине: что известно о дефиците топлива

Как сообщал УНИАН, в Украине в последнюю неделю апреля возник дефицит топлива на АЗС. С целью решить вопрос дефицита топлива 29 апреля правительство повысило предельные цены на бензин и дизтопливо на 40-43%.

17 мая правительство приостановило ценовое регулирование на топливном рынке. По оценкам Кабмина, после этого решения ожидаемые предельные цены на дизельное топливо составят не выше 58 грн за литр, а на бензин – не выше 52 грн за литр.

В связи с возникновением дефицита топлива Польша предоставит Украине 25 тыс. тонн бензина из своих запасов. 23 мая стало известно, что Госпродпотребслужба начала проверки АЗС из-за завышенных цен на топливо.