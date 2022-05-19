Украина начнет получать эти ресурсы с начала следующей недели.

В связи с возникновением дефицита топлива в Украине Польша предоставит нашей стране 25 тыс. тонн бензина из своих запасов.

Как сообщает "Польское радио" об этом рассказала вице-премьер-министр, министр экономики Украины Юлия Свириденко, которая встретилась в украинской столице с польским министром климата и окружающей среды Анной Москвой.

В частности, Свириденко отметила, что до войны 97 процентов топлива в Украину поставлялось из России и Беларуси. Сегодня эти направления закрыты, кроме того, россияне уничтожили Кременчугский НПЗ, из-за чего в Украине ощущается дефицит топлива.

Министр экономики Украины отметила, что в рамках помощи из польских запасов будет отправлено 25 тысяч тонн бензина, чтобы сбалансировать рынок топлива. Как подчеркнула она, Украина начнет получать эти ресурсы с начала следующей недели.

В свою очередь Анна Москва рассказала о проведении работы по увеличению пропускной способности польско-украинской границы по транспортировке топлива. По ее словам, такого хорошего сотрудничества между польскими и украинскими топливными компаниями еще не было.

Создаются новые направления снабжения и новая система энергетической безопасности. По словам польского министра окружающей среды, сотрудничество продолжится и в мирное время.

Дефицит топлива в Украине: что известно

Как сообщал УНИАН, в Украине в последнюю неделю апреля возник дефицит топлива на АЗС. С целью решить вопрос его дефицита 29 апреля правительство повысило предельные цены на бензин и дизельное топливо на 40-43%.

Крупнейшие сети АЗС ввели ограничения на отпуск топлива в размере 10-15 литров для владельцев карт лояльности этих сетей, другие потребители могли заправлять автомобиль не более чем на 5-10 литров.

По состоянию на 16 мая в сетях АЗС средняя цена на бензин А-95 составляла 40,12 грн/л, дизтопливо - 43,25 грн/л.

17 мая правительство приостановило ценовое регулирование на топливном рынке. По оценкам Кабмина, после этого решения ожидаемые предельные цены на дизельное топливо будут не выше 58 грн за литр, а цены на бензин - не выше 52 грн за литр.

18 мая эксперт сообщил, что проблема с дефицитом топлива в Украине не решится после отмены госрегулирования цен на него. Существует ложное представление о том, что АЗС якобы придерживали запасы бензина до повышения цен.