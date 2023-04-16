Британия и Канада настаивают на том, чтобы отказаться от использования угля, однако Япония отказывается от назначения конкретной даты такого отказа.

Министрам энергетики и окружающей среды стран G7 за два дня переговоров в Японии так и не удалось назначить дату отказа от использования угля при производстве энергии.

Как сообщает Kyodo, состоявшаяся в Саппоро встреча стала первой на уровне министров стран G7 в преддверии саммита "группы семи" в мае в Хиросиме.

Британия и Канада настаивают на том, чтобы отказаться от использования угля, однако Япония отказывается от назначения конкретной даты такого отказа.

Видео дня

Как говорится в материале, введение конкретной даты отказа будет означать, что до ее наступления будет необходимо покончить с практикой использования угля. Однако Японии, которой не хватает ресурсов, вероятно, потребуется использовать уголь до 2030-х годов.

Сообщается, что министры дали обещание ускорить процесс поэтапного отказа от ископаемых носителей - газа, угля и нефти, с целью добиться углеродной нейтральности к 2050 году. В частности, участники переговоров согласились сократить выбросы парниковых газов от автотранспорта к 2035 году на 50% - по сравнению с 2000 годом.

Также на переговорах речь шла об использовании водорода в электроэнергетике, об обеспечении энергетической безопасности, о гарантиях стабильных поставок таких важнейших металлов как литий и кобальт, доступность которых зависит от стран вроде Китая.

Отказ от угля

В 2022 году В прошлом году "Большая семерка" пообещала "прекратить новую прямую государственную поддержку международного сектора энергетики, работающего на ископаемом топливе, к концу 2022 года. Но это не помешало некоторым странам-членам продолжать финансировать новую генерацию ископаемого топлива.

15 апреля 2023 года страны G7 согласились ускорить поэтапный отказ от ископаемого топлива.

Министр энергетики Франции Аньес Панье-Рунаше заявила, что страны "Большой семерки" согласились ускорить поэтапный отказ от ископаемого топлива, но не смогли договориться о сроках отказа от угля.

Неспособность G7 договориться о сроках отказа от угля может ослабить решимость стран в преддверии важного климатического саммита ООН COP 28, который пройдет в Дубае в конце этого года. На саммите почти 200 стран должны будут согласиться на постепенный отказ от использования ископаемого топлива.

Вас также могут заинтересовать новости: