Чиновники не договорились о сроках отказа от угля. "Большая семерка" опубликует коммюнике об энергетическом переходе в эти выходные.

Министр энергетики Франции Аньес Панье-Рунаше заявила, что страны "Большой семерки" согласились ускорить поэтапный отказ от ископаемого топлива, но не смогли договориться о сроках отказа от угля.

Как пишет Bloomberg, встреча министров энергетики стран G7, которая продлится до воскресенья, проходит в японском городе Саппоро на севере страны. Министры обсуждают совместное коммюнике, в котором говорится о поддержке глобального энергетического перехода со стороны самых развитых экономик мира.

"Большая семерка впервые заявляет, что мы должны ускорить поэтапный отказ от всех видов ископаемого топлива. Большая семерка также говорит, что больше не должно быть новых угольных электростанций", - заявила Панье-Рунаше журналистам.

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"Большая семерка" возглавила глобальную миссию по обезуглероживанию, и это коммюнике посылает важный политический сигнал, который задаст тон обсуждениям в области энергетики и климата до конца года. Тем не менее, пишет Bloomberg, неспособность G7 договориться о сроках отказа от угля может ослабить решимость стран в преддверии важного климатического саммита ООН COP 28, который пройдет в Дубае в конце этого года. На саммите почти 200 стран должны будут согласиться на постепенный отказ от использования ископаемого топлива.

По словам Панье-Рунаше, G-7 также призывает ускорить внедрение возобновляемых источников энергии. План, находящийся в разработке, будет направлен на утроение мощностей солнечной энергии и увеличение морской ветрогенерации в семь раз к концу этого десятилетия по сравнению с уровнем 2021 года по всей "Группе семи", сообщил Nikkei в субботу.

В прошлом году "Большая семерка" пообещала "прекратить новую прямую государственную поддержку международного сектора энергетики, работающего на ископаемом топливе, к концу 2022 года, за исключением ограниченных обстоятельств, четко определенных каждой страной, которые соответствуют пределу потепления на 1,5°C". Но это не помешало некоторым странам-членам продолжать финансировать новую генерацию ископаемого топлива.

Например, Японский банк международного сотрудничества и японская компания Nippon Export and Investment Insurance ранее в этом году выделили $655 миллионов на строительство новой электростанции на природном газе мощностью 1580 мегаватт в Узбекистане. По данным некоммерческой группы Oil Change International, государственная финансовая поддержка в Германии и Италии проектов, связанных с ископаемым топливом, не соответствует обещаниям министров энергетики и окружающей среды Группы семи в отношении климата, сделанным в прошлом году.

В более ранних проектах коммюнике для министерского совещания Япония призывала к поддержке инвестиций в разведку и добычу СПГ и природного газа. Министр энергетики Франции заявила, что был достигнут компромисс, который "косвенно означает, что мы не можем инвестировать в разведку новых газовых мощностей".

Панье-Рунаше, не вдаваясь в подробности, сказала, что страны G7 все еще ведут переговоры о способах сокращения выбросов от транспортных средств.

Обсуждается также обеспечение безопасности металлов, имеющих решающее значение для создания "зеленых" технологий, сообщило японское издание NHK, а члены G7 работают над планом по выделению более $7,5 миллиардов на развитие цепочек поставок таких полезных ископаемых, как литий и никель. Это предложение может помочь обойти ограничения на экспорт сырья, необходимого для производства аккумуляторов и создания инфраструктуры экологически чистой энергии в странах, включая Китай и Индию.

"Мы все остро осознали, что чрезмерная зависимость от одного поставщика энергии и отсутствие диверсификации влекут за собой высокие риски для энергетической безопасности и перехода к чистой энергии. Это относится к обычным видам топлива, таким как газ или нефть, как показала война России против Украины, а также к будущим экологически чистым технологиям в отношении необходимых критических материалов", - заявила в электронном письме комиссар Европейского союза по энергетике Кадри Симсон.

Саммит стран "Большой семерки"

Встреча министров энергетики в Саппоро предшествует ежегодному саммиту мировых лидеров G7, который премьер-министр Японии Фумио Кисида проведет в Хиросиме 19-21 мая. Как сообщал УНИАН, в январе стало известно, что Япония хочет пригласить президента Украины Владимира Зеленского на этот саммит.

В "Большую семерку" входят крупнейшие мировые экономики - США, Германия, Канада, Франция, Великобритания, Италия и Япония, а также Евросоюз. Ранее в Группу входила Россия, однако после развязанной агрессии против Украины эта страна-бензоколонка была изгнана из клуба мировых стран-лидеров.

В это воскресенье в японском городе Каруидзава стартует встреча министров иностранных дел стран G7. Как писал Reuters, центральной место в повестке дня глав МИД должны занять вопросы безопасности как Европы, так и Индо-Тихоокеанского региона. В японском МИДе считают, что эти темы нельзя обсуждать отдельно - они переплетаются друг с другом.

Встреча глав МИД станет для Японии возможностью побудить других членов сосредоточиться на Индо-Тихоокеанском регионе, а также рассматривать войну в Украине как глобальное событие, а не только как событие, касающееся лишь европейской безопасности.

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