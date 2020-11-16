В ведомстве сообщили, что в Украине не имеют счетчиков и, соответственно, уплачивают за коммунальные услуги по установленным нормам, 2,3 млн домохозяйств.

Министерство энергетики считает необходимым пересмотреть нормы потребления газа гражданами, у которых не установлены счетчики.

Об этом ведомство сообщило на запрос УНИАН, отвечая на вопрос, планируется ли пересмотр нормы потребления газа и воды.

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«Да, нормы потребления газа требуют пересмотра на основе объективного экспертного анализа», - сказано в сообщении.

При этом в ведомстве сообщили, что в Украине не имеют счетчиков и, соответственно, уплачивают за коммунальные услуги по установленным нормам, 2,3 млн домохозяйств. На установку такого количества приборов учета необходимо примерно 3-5 млрд грн в зависимости от типа и вида счетчика.

В Министерстве энергетики пояснили, что действующее законодательство предусматривает компенсацию населению расходов на приобретение и установку индивидуальных приборов учета природного газа за счет тарифа на распределение газа.

«Бытовые потребители природного газа - физические лица (население) могут самостоятельно обеспечить установку индивидуальных приборов учета природного газа (индивидуальных счетчиков) с последующей компенсацией таких расходов за счет средств, которые ими уплачиваются по тарифу на распределение природного газа», - сообщили УНИАН в профильном министерстве.

Хронология событий

30 января 2019 года Кабинет министров принял решение об установлении нормы потребления газа на уровне 3,29 куб. м вместо 9,8 куб. м на одного человека в месяц.

27 февраля прошлого года Кабмин принял ещё одно решение о снижении норм потребления голубого топлива. В соответствии с этим решением, при наличии газовой плиты и централизованного горячего водоснабжения норма снижена до 3,28 куб. м на одного человека в месяц.

24 декабря 2019 года НКРЭКУ одобрила повышение тарифов на услуги 44 газораспределяющих компаний Украины в течение первого полугодия 2020 года - от 30% до 2,5 раза в зависимости от компании.

Средняя стоимость газа в Украине для населения в ноябре по сравнению с октябрем выросла на 24%, с 5,77 грн до 7,16 грн за куб. м.

16 ноября 2020 года член Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) Ольга Бабий заявила о том, что тарифы на распределение газа облгазов и горгазов для потребителей с января 2021 года могут вырасти, поскольку в Украине выросла цена на газ, которая формирует половину стоимости доставки.

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Автор: Анна Бредихина