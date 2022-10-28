По словам Зеленского, отключение электричества коснулось около 4 миллионов украинцев.

Около 4 миллионов украинцев имеют ограничения сейчас по электропотреблению.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал в вечернем видеообращении.

"По состоянию на это время во многих городах и районах нашей страны применяются графики стабилизационных отключений – около 4 миллионов украинцев имеют ограничения сейчас", - отметил он. Президент уточнил, что такие ограничения есть в Киеве, Киевской, Житомирской, Полтавской, Ровенской, Харьковской, Черниговской, Сумской, Черкасской, Кировоградской областях, а также возможны аварийные отключения в других регионах. "Делаем все, чтобы у государства была возможность сократить такие отключения", - добавил он.

Зеленский подчеркнул, что во избежание такой ситуации в дальнейшем ведется ежедневная работа с партнерами для того, чтобы усилить противовоздушную оборону, другие оборонительные возможности. Он добавил, что ежедневно усиливается защита критической инфраструктуры, прежде всего энергетической.

Выключения света в Украине

28 октября "Укрэнерго" объявило, что вводит экстренные ограничения на потребление электроэнергии. Стало известно, что старые графики отключения света неактуальны, уже в начале следующей недели появятся новые.

В Украине начались масштабные отключения света после того, как 10 октября РФ начала массированные ракетные атаки на украинские электростанций.