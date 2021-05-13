Джо Байден подчеркнул, что ФБР не верит в причастность Путина к хакерской атаке.

Вашингтон имеет веские причины полагать, что за кибератакой на крупнейший газопровод США Colonial Pipeline стоят хакеры, проживающие в России.

Об этом заявил президент США Джо Байден, сообщает Европейская правда со ссылкой на The Hill.

"Мы не считаем, что российское правительство было причастно к этой атаке, но у нас есть веские основания полагать, что преступники, совершившие нападение, проживают в России", - сказал Байден со ссылкой на данные ФБР.

На вопрос о том, уверен ли он, что президент России Владимир Путин не причастен, Байден подчеркнул, что ФБР не верит в причастность Путина.

Байден сказал, что он может когда обсудит это нападение с Путиным.

Colonial Pipeline заплатила хакерам выкуп

По данным Bloomberg News, компания Colonial Pipeline в пятницу выплатила восточноевропейским хакерам почти 5 миллионов долларов, передает Голос Америки. Компания заплатила выкуп в криптовалюте. В Colonial Pipeline пока не комментировали эту информацию.

Как сообщает Bloomberg News, после получения платежа хакеры предоставили оператору трубопровода инструмент дешифрования для восстановления компьютерной сети, но компания использовала собственные резервные копии, чтобы восстановить систему, поскольку инструмент работал медленно.

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Кибератака на трубопровод Colonial Pipeline

Комментарии президента США прозвучали на следующий день после того, как Colonial Pipeline объявила, что возобновит работу после ее прекращения в результате хакерской атаки с использованием того, что ФБР определило как вариант программы-вымогателя DarkSide.

Чтобы смягчить дефицит горючего на время перебоев с поставками, администрация временно приостановила действие закона 101-летней давности, который требует, чтобы перевозки товаров между портами США осуществлялись исключительно американскими судами с американским экипажем - чтобы к работе могли подключиться танкеры под иностранными флагами.

Также Белый дом приостановил действие других требований в данной сфере и позволил 10 штатам давать разрешение на более загрузки топлива для транспортировки, чем в обычное время.

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Автор: Александр Топчий