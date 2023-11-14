Практически ни одна из поставок российской нефти морским транспортом в октябре не была осуществлена ниже лимита в 60 долларов за баррель.

Россия полностью обходит нефтяные санкции и установленный США ценовой лимит на продажу нефти, что вынуждает страны искать пути усиления одной из своих ключевых экономических санкций против Кремля.

Как сообщает Financial Times со ссылкой на высокопоставленного представителя европейского правительства, "почти ни одна" из поставок нефти морским транспортом в октябре не была осуществлена ниже лимита в 60 долларов за баррель.

"Последние данные свидетельствуют о том, что нам придется ужесточить меры. . . нет абсолютно никакого желания позволять России продолжать это делать", — сказал чиновник.

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"Обеспокоенность западных чиновников подкрепляется официальной российской статистикой продаж нефти в октябре... средняя полученная цена превысила 80 долларов за баррель... Скачок российских цен нанес удар по попыткам G7 ограничить поток средств, поступающих в Кремль для финансирования полномасштабного вторжения в Украину", - говорится в материале.

Как пишет автор материала, в августе почти три четверти всех морских потоков нефти из России шли без западной страховки. "В октябре только 37 из 134 судов, перевозивших российскую нефть, имели западную страховку... Некоторые западные страховые компании получили ложные декларации от российских нефтяных компаний или трейдеров, которые должны предоставить письменные заверения, что цена нефти ниже 60 долларов. Одним из механизмов, с помощью которого это достигалось ранее, является увеличение стоимости доставки", - говорится в материале.

"Цена, которую Россия получает за свою нефть, по-прежнему ниже Brent, эталонной нефти, средняя цена которой в октябре составляла 89 долларов за баррель", - утверждает автор материла.

Ситуация с российской нефтью

3 декабря 2022 годаСовет ЕС принял решение об установке предельной цены на экспортируемую Россией нефть на уровне 60 долларов США за баррель.

В августе 2023 года Bloomberg писал о том, что ценовой потолок не действует и Россия в июле заработала на экспорте нефти рекордную сумму.

6 ноября 2023 года сообщалось о том, что Россия играет на нефтяных санкциях ради больших прибылей. По мнению аналитиков, размер судоходного флота, находящегося в распоряжении России, гарантирует, что большая часть ее экспорта не подпадает под ограничение.

Поступления от налогов на нефть и газ в российский бюджет в октябре 2023 года увеличились более чем вдвое по сравнению с сентябрем и выросли более чем на четверть по сравнению с тем же месяцем 2022 года. Это представляет собой резкий поворот по сравнению с началом года, когда доходы от энергетики упали.

Россия научилась обходить потолок цен на нефть. Согласно данным страховых и судоходных компаний, а также аналитической компании Kpler, три четверти поставок российской нефти в августе 2023 года осуществлялись без западных страховок, которые являются главным рычагом влияния на соблюдение потолка цен $60 за баррель.

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