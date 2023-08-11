Россия заработала в июле на своей нефти 15,3 млрд долларов.

Российская нефть превысила ценовой лимит в 60 долларов, установленный странами "Большой семерки", и в прошлом месяце ее стоимость составила более 64 долларов за баррель. Из-за этого Россия получила рекордную за 8 месяцев прибыль от экспорта нефти - 15,3 млрд долларов. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

"Цена морских поставок сырой российской нефти в прошлом месяце подскочила до 64,41 доллара за баррель в средневзвешенном измерении, "превысив" предел цены в 60 долларов, установленный в прошлом году странами "Большой семерки", - пишет агентство.

Превысив ценовой лимит, Москва увеличила свои доходы от нефти, заработав 15,3 миллиарда долларов на экспорте своей нефти и топлива в июле, что почти на 20% больше, чем в июне. Тем не менее, доходы страны от нефти упали более чем на пятую часть по сравнению с годом ранее.

Видео дня

Санкции против российской нефти - что известно

Как сообщал УНИАН, в начале июля прошлого года страны "Большой семерки" договорились снизить цены на российскую нефть благодаря "ценовому потолку".

3 декабря Совет ЕС принял решение об установке предельной цены на экспортируемую Россией нефть на уровне 60 долларов США за баррель. А уже 5 декабря решение вступило в силу.

Вслед за ЕС страны G7 и Австралия ввели ограничение цены на нефть, поставляемую морским транспортом из России, на уровне 60 долларов за баррель.

Вас также могут заинтересовать новости: