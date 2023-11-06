По мнению некоторых аналитиков, размер судоходного флота, находящегося в распоряжении России, гарантирует, что большая часть ее экспорта не подпадает под ограничение.

Западное ограничение цен на российскую нефть, призванное ограничить военные расходы Москвы, все больше теряет свою эффективность.

Поступления от налогов на нефть и газ в российский бюджет в октябре увеличились более чем вдвое по сравнению с сентябрем и выросли более чем на четверть по сравнению с тем же месяцем прошлого года. Это представляет собой резкий поворот по сравнению с началом года, когда доходы от энергетики упали, пишет The Wall Street Journal.

Ценовой лимит, введенный в декабре прошлого года, должен был достичь двойной цели: обеспечить поток российской нефти на мировые рынки, тем самым удерживая цены на бензин на низком уровне, одновременно снижая доходы Москвы от каждого проданного барреля.

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Но после того, как санкции поначалу сработали в основном так, как и ожидалось, Москва нашла способы их обойти, перекачивая нефть на флот устаревших танкеров, на которых ограничения ограничили эффективность. Скидка, с которой Россия продает свою нефть по отношению к мировым ценам, сократилась, что увеличило военный бюджет России.

Официальные лица США изо всех сил пытаются укрепить свое экспериментальное вмешательство на мировые рынки нефти. Поскольку большая часть торговли российской нефтью сейчас происходит за пределами их юрисдикции, США и их союзники также обсуждают способы сделать для России более дорогостоящим выращивание и эксплуатацию флотилии судов, которые она использует для обхода санкций, говорят источники. Министерство юстиции предпринимает широкие усилия по пресечению нарушений санкций в отношении российской энергетики.

По мнению некоторых аналитиков, размер судоходного флота, находящегося в распоряжении России, гарантирует, что большая часть ее экспорта не подпадает под ограничение.

Недавний приток нефтяных доходов помогает сократить дефицит бюджета России. Экономисты теперь полагают, что вполне возможно, что правительство достигнет целевого показателя дефицита в 2% валового внутреннего продукта. Весной некоторые экономисты ожидали, что в этом году дефицит составит от 5% до 6%.

Рост цен на российскую нефть говорит о том, что ограничение становится все более невыполнимым, говорится в недавнем отчете Всемирного банка.

Российские чиновники уже делают победный круг. "Надеюсь, теперь все убеждены, что инструмент [Большой семерки] просто неэффективен и от него страдают конечные потребители", - заявил в октябре вице-премьер Александр Новак.

Даже несмотря на то, что российские доходы снова растут, чиновники Казначейства утверждают, что ограничение цен отвлекло ресурсы от военных усилий Москвы, вынудив Россию строить собственную транспортную инфраструктуру вне сети западных санкций.

США предложили менеджерам портов список рекомендаций, которые могут повысить расходы для России, в том числе требование к судам доказать, что они имеют надлежащую капитализированную страховку для плавания в их водах, хотя неясно, последуют ли иностранные чиновники судоходства предложениям США.

Российские нефтяные компании и их торговые партнеры ответили созданием собственной судоходной сети. По данным исследования Киевской школы экономики, по состоянию на сентябрь в России существовал теневой флот, перевозивший нефть и нефтепродукты из российских портов, состоящий из 180 танкеров. Ее крупнейшие клиенты - Китай, Индия и Турция - не соблюдают западный ценовой предел.

По данным S&P Global, в настоящее время более половины российского экспорта сырой нефти поставляется со страховкой, не входящей в "Большую семерку", по сравнению с примерно 35% в январе.

По оценкам Argus Media, поставщика данных о сырьевых товарах, основная российская нефть марки Юралс в последнее время торговалась на уровне 74 долларов за баррель. Это по-прежнему со скидкой к Brent, мировому эталону, который торгуется примерно за 88 долларов, хотя разрыв между ними значительно сократился в последние месяцы.

По мнению аналитиков Центра стратегических и международных исследований, трейдерам удалось обойти ограничение цен на нефть отчасти за счет искусственного завышения стоимости морских перевозок. Они заявили, что документацию, на которой основаны санкции – документы, называемые аттестацией, которые подтверждают, что торговля соответствует ограничениям – трудно обеспечить соблюдение.

Торговля росссийской нефтью - детали

Министерство финансов впервые в прошлом месяце наложило штрафы на два танкера за нарушение правил санкций, а США готовят дополнительные способы обеспечения соблюдения правил трейдерами, сообщили люди, знакомые с ходом обсуждения.

По словам вице-премьера Александра Новака, Россия будет придерживаться добровольного сокращения экспорта нефти до 2023 года, стремясь сбалансировать нефтяной рынок.