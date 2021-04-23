В частности, металлургическое производство выросло на 5,2%, добыча металлических руд - на 3,2%.

Благоприятная конъюнктура на внешних рынках железных руд и черных металлов, а также дальнейший рост потребительского спроса на внутреннем рынке обеспечили рост промышленного производства в марте 2021 года.

Как сообщила пресс-служба Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства, об этом сказал министр Игорь Петрашко.

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"Среди факторов, которые обеспечили рост производства промышленной продукции, можно отметить благоприятную конъюнктуру на внешних рынках железных руд и черных металлов. В частности, металлургическое производство выросло на 5,2%, добыча металлических руд - на 3,2%. Это соединилось с последующим ростом потребительского спроса на внутреннем рынке", - цитирует Петрашко пресс-служба.

Кроме того, по словам министра, положительное влияние оказало начало нового строительного сезона. Производство неметаллической минеральной продукции выросло на 3,9%, изготовление изделий из древесины, производство бумаги и полиграфическая деятельность - на 5% и проведение посевной кампании в сельском хозяйстве повлекло рост производства химических веществ и химической продукции на 14,3%.

"И хотя во второй половине марта произошло усиление карантинных мероприятий в отдельных регионах страны, в результате приспособления бизнеса к сложным условиям наблюдался рост производства в инвестиционных видах деятельности. Например, в машиностроении производство выросло на 7,6%, производство мебели, другой продукции, ремонт и монтаж машин и оборудования - на 26,1%, текстильное производство выросло на 14,6%", - цитирует Петрашко пресс-служба.

Отмечается, что восстановление экономической активности реального сектора экономики сформировало повышенный спрос на энергетические ресурсы (производство электроэнергии, газа и кондиционированного воздуха выросло на 7,3%, добыча угля - на 8,1%).

Что этому предшествовало

Промышленное производство в Украине в марте 2021 года в годовом выражении – к марту 2020 года – без учета корректировки на эффект календарных дней увеличилось на 2,1%.

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Автор: Богдан Слуцкий