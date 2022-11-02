В среду, 2 ноября, с 6 часов утра введены в действие графики почасовых отключений электроэнергии.
Об этом сообщили в пресс-службе "Укрэнерго".
Список городов и областей, в которых ввели график отключения электроэнергии:
- Киев
- Киевская
- Черниговская
- Черкасская
- Житомирская
- Сумская
- Харьковская
- Полтавская области.
"Графики почасовых отключений предусматривают, что определенные группы потребителей будут ограничивать ежедневно, но по определенному расписанию, составленному операторами распределительных сетей для каждой области. Графики отключения именно в этом формате уже должны были быть разработаны и обнародованы облэнерго заранее", - напомнили в "Укрэнерго".
Ограничения потребления необходимы, чтобы уменьшить нагрузку на сети, обеспечить постоянное балансирование энергосистемы и избежать повторных аварий после того, как сети были повреждены ракетными обстрелами и атаками дронов РФ.
Графики можно найти на сайтах распределительных компаний (облэнерго), посмотреть - здесь.
Отключение света в Украине
В октябре Россия начала наносить массированные удары по энергетической инфраструктуре. В результате повреждений властями было принято решение ввести веерные отключения электроэнергии.
В конце октября были введены более длительные отключения для того, чтобы стабилизировать энергосистему страны.
Как объясняли в YASNO, графики составлены на основе ожидаемых ограничений от "Укрэнерго". Отключения одной группы в рамках стабилизационного графика рассчитаны на ограничение до 250 МВт.
"Но если есть распоряжение сократить потребление больше чем на 250 МВт, то отключения становятся экстренными и будут происходить не по графикам. Об изменении типа отключения мы информируем через чат-бот "YASNO online", - предупредил гендиректор YASNO Сергей Коваленко.
По подсчетам Минэнергетики, от атак российских террористов пострадало по состоянию на 12 октября более трети критической инфраструктуры.