Ограничения потребления необходимы, чтобы уменьшить нагрузку на сети после ударов РФ.

В среду, 2 ноября, с 6 часов утра введены в действие графики почасовых отключений электроэнергии.

Об этом сообщили в пресс-службе "Укрэнерго".

Список городов и областей, в которых ввели график отключения электроэнергии:

Киев

Киевская

Черниговская

Черкасская

Житомирская

Сумская

Харьковская

Полтавская области.

"Графики почасовых отключений предусматривают, что определенные группы потребителей будут ограничивать ежедневно, но по определенному расписанию, составленному операторами распределительных сетей для каждой области. Графики отключения именно в этом формате уже должны были быть разработаны и обнародованы облэнерго заранее", - напомнили в "Укрэнерго".

Ограничения потребления необходимы, чтобы уменьшить нагрузку на сети, обеспечить постоянное балансирование энергосистемы и избежать повторных аварий после того, как сети были повреждены ракетными обстрелами и атаками дронов РФ.

Графики можно найти на сайтах распределительных компаний (облэнерго), посмотреть - здесь.

Отключение света в Украине

В октябре Россия начала наносить массированные удары по энергетической инфраструктуре. В результате повреждений властями было принято решение ввести веерные отключения электроэнергии.

В конце октября были введены более длительные отключения для того, чтобы стабилизировать энергосистему страны.

Как объясняли в YASNO, графики составлены на основе ожидаемых ограничений от "Укрэнерго". Отключения одной группы в рамках стабилизационного графика рассчитаны на ограничение до 250 МВт.

"Но если есть распоряжение сократить потребление больше чем на 250 МВт, то отключения становятся экстренными и будут происходить не по графикам. Об изменении типа отключения мы информируем через чат-бот "YASNO online", - предупредил гендиректор YASNO Сергей Коваленко.

По подсчетам Минэнергетики, от атак российских террористов пострадало по состоянию на 12 октября более трети критической инфраструктуры.

Вас также могут заинтересовать новости: