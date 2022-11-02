Ограничения введены в ряде областей / фото УНИАН

В среду, 2 ноября, с 6 часов утра введены в действие графики почасовых отключений электроэнергии.

Об этом сообщили в пресс-службе "Укрэнерго".

Список городов и областей, в которых ввели график отключения электроэнергии:

  • Киев
  • Киевская
  • Черниговская
  • Черкасская
  • Житомирская
  • Сумская
  • Харьковская
  • Полтавская области.

"Графики почасовых отключений предусматривают, что определенные группы потребителей будут ограничивать ежедневно, но по определенному расписанию, составленному операторами распределительных сетей для каждой области. Графики отключения именно в этом формате уже должны были быть разработаны и обнародованы облэнерго заранее", - напомнили в "Укрэнерго".

Ограничения потребления необходимы, чтобы уменьшить нагрузку на сети, обеспечить постоянное балансирование энергосистемы и избежать повторных аварий после того, как сети были повреждены ракетными обстрелами и атаками дронов РФ.

Графики можно найти на сайтах распределительных компаний (облэнерго), посмотреть - здесь.

Отключение света в Украине

В октябре Россия начала наносить массированные удары по энергетической инфраструктуре. В результате повреждений властями было принято решение ввести веерные отключения электроэнергии. 

В конце октября были введены более длительные отключения для того, чтобы стабилизировать энергосистему страны. 

Как объясняли в YASNO, графики составлены на основе ожидаемых ограничений от "Укрэнерго". Отключения одной группы в рамках стабилизационного графика рассчитаны на ограничение до 250 МВт. 

"Но если есть распоряжение сократить потребление больше чем на 250 МВт, то отключения становятся экстренными и будут происходить не по графикам. Об изменении типа отключения мы информируем через чат-бот "YASNO online", - предупредил гендиректор YASNO Сергей Коваленко.

По подсчетам Минэнергетики, от атак российских террористов пострадало по состоянию на 12 октября более трети критической инфраструктуры.

Вас также могут заинтересовать новости: