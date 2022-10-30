Почасовые отключения электричества в регионе будут осуществляться в 4 очереди.

По распоряжению НЭК "Укрэнерго" в Запорожской области с завтрашнего дня вводятся графики почасовых отключений электроэнергии.

Об этом сообщает пресс-служба Запорожской областной военной администрации.

"С целью стабилизации ситуации в единой энергосистеме Украины завтра, 31 октября, в 06:00 по распоряжению НЭК "Укрэнерго" в Запорожской области (на подконтрольной Украине территории) вводятся графики почасовых отключений. Почасовые отключения будут осуществляться в четыре очереди. Отключения первой-третьей очередей будут происходить следующим образом. В 06:00 будут отключены потребители первой очереди. Доказана длительность отключения – 3 часа с возможной небольшой задержкой с учетом времени, необходимого на переключение и вероятностью воздушной тревоги", – говорится в сообщении.

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Отмечается, что по завершении вышеупомянутого периода времени первая очередь потребителей включается, выключается вторая очередь. В таком же порядке и с таким же временным интервалом происходит включение второй очереди и отключение третьей очереди.

"Четвертая очередь отключений – крупные промышленные предприятия, которые будут отключаться в отдельно определенном порядке. Такие действия будут повторяться до стабилизации единой энергосистемы. Потенциальные графики почасовых отключений электроэнергии по г.Запорожье и Запорожскому району для потребителей первой – третьей очередей обнародованы на сайте ПАО "Запорожьеоблэнерго", – добавили в ОВА.

Отключение электроэнергии в Украине – важнейшие новости

Как сообщал УНИАН, 29 октября в НЭК "Укрэнерго" сообщили, что утром отключений энергоснабжения по Украине не было. В компании пояснили, что на выходных потребление снижается за счет того, что не работает большинство офисов, и много людей вообще начинает пользоваться электрочайниками, плитами и т. п. позже, чем в рабочий день.

В "Укрэнерго" отметили, что для того, чтобы восстановить нормальную работу сетей и их энергопитания, нужен очень большой объем ремонтных работ, которые продолжаются 24/7.

Масштабные отключения в Украине начались после того, как в течение 10-12 октября Россия нанесла массированные ракетные и авиационные удары, в том числе и по энергетическим объектам. В результате была разрушена треть электростанций. Из-за этого власти призвали украинцев к сознательному потреблению электроэнергии в пиковые часы.

19 октября советник министра по вопросам энергетики Александр Харченко сообщил, что около 40% энергетической инфраструктуры серьезно повреждены.

Позже, в ночь на 27 октября, российские оккупанты совершили более 6 атак дронами-камикадзе по территории Киевщины. В результате атак по энергетической инфраструктуре в Киеве и области возник дефицит мощности в размере 30% потребления.

27 октября председатель Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба предупредил жителей Киевской области о возможности длительных, более 4 часов, отключений электроэнергии.

29 октября президент Владимир Зеленский заверил, что делается все для того, чтобы отключения электричества стали максимально предсказуемыми для потребителей.

Сегодня, 30 октября, председатель Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин сообщил, что в регионе вводят веерные отключения электроэнергии по четкому графику.

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