Столичная ТЭС-6 работает в штатном режиме.

Киевская ГЭС находится под контролем украинских Вооруженных сил, но пока станция не работает, персонал находится в укрытии.

Об этом в Facebook сообщает Министерство энергетики.

"Киевская ГЭС находится под контролем украинских Вооруженных сил. Но пока станция не работает, персонал находится в укрытии", - отмечается в сообщении.

Киевская ТЭС-6 работает в штатном режиме.

Сообщается, что в результате боевых действий повреждено много воздушных линий и подстанций и отключены от энергосети 32 населенных пункта в Черниговской области, в 53 населенных пункта в Запорожской области, 11 населенных пунктов в Сумской области, 551 домохозяйство в Одесской области в сельской местности.

Технический персонал оперативно восстанавливает энергоснабжение потребителям как только прекращаются боевые действия.

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