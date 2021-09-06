Причина возможного подорожания в повышении цены на газ.

В Киеве тарифы на отопление и горячую воду могут повыситься на 40%.

Об этом сообщает пресс-служба "Киевтеплоэнерго".

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Причина возможного подорожания в повышении цена на газ.

В "Киевтеплоэнерго" после отмены в мае текущего года действия ПСО (возложение специальных обязательств) закупки газа для теплоснабжающих предприятий стоимость газа стремительно возросла. Из-за чего ТКЭ вынуждены покупать газ по более высоким ценам, чем заложено в тарифах.

Избежать роста тарифов удастся, если у теплопоставщиков появится возможность заключать прямые сделки купли-продажи газа с акционерным обществом "Укргазвыдобування", без коммерческих посредников.

Отопительный сезон в Украине:

В августе в НАК "Нафтогаз Украины" заявили, что из-за низкой активности производителей тепла относительно заключения трехлетних соглашений на закупку природного газа, своевременный старт отопительного сезона в Украине - под угрозой.

Запасов газа в подземных хранилищах в объеме 19 млрд кубометров, которые "Нафтогаз Украины" планирует накопить перед началом зимнего периода, хватит для стабильного прохождения отопительного сезона даже при условии вероятных дополнительных потребностей тепловых электростанций, которые столкнулись с проблемой недостаточных запасов угля на складах.

Отопительный сезон в Украине обычно начинается во второй половине октября.

По состоянию на начало сентября к старту отопительного сезона регионы технически готовы на почти 80%.

Автор: Елена Коваленко