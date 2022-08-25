Канада приняла соответствующее решение по просьбе Германии.

Министр иностранных дел Канады Мелани Жоли заявила, что ее страна планирует вернуть пять газовых турбин для российского газопровода "Северный поток-1".

Об этом сообщает канадский телеканал CBC.

"Это решение, которое мы приняли. Это именно то, чего просила от нас Германия", - сказала Жоли.

В июле правительство Канады сделало исключение, чтобы санкции не распространялись на газовые турбины. В частности, соответствующее решение принято с целью возвращения шести турбин, которые проходили техническое обслуживание в Монреале, в Германию для дальнейшей передачи российской государственной компании "Газпром", который управляет газопроводом "Северный поток-1" для поставки газа.

Ранее одна турбина уже была возвращена в Германию, но "Газпром" отказался принимать ее, ссылаясь на технические вопросы, и подчеркивая, что хочет видеть документацию, которая будет свидетельствовать, что турбины не подпадают под санкции Запада.

Украина критиковала такое решение правительства Канады. В то же время, Канада защищала свои действия как необходимые для того, чтобы обеспечить поставки газа в Германию.

"Канада не хочет предоставлять какие-либо оправдания Путину, чтобы он продолжал использовать поставки энергоресурсов в Европу как оружие", – заявила Жоли.

Как сообщал УНИАН, в июле президент Владимир Зеленский подчеркнул, что украинцы никогда не воспримут решение Канады передать Германии турбину для газопровода "Северный поток-1". Он подчеркнул, что такое решение фактически нарушает санкционный режим против России.

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