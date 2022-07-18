Владимир Зеленский подчеркнул, что такое решение фактически нарушает санкционный режим против России.

Президент Владимир Зеленский отмечает, что украинцы никогда не воспримут решение Канады передать Германии турбину для газопровода "Северный поток-1".

Об этом глава государства сказал в вечернем обращении к украинцам.

Президент рассказал о результатах сегодняшнего разговора с премьер-министром Канады Джастином Трюдо.

"Конечно, мы обсудили наше сотрудничество, и я поблагодарил его, поблагодарил Канаду за поддержку. Но отдельно подчеркнул, что украинцы никогда не воспримут решение Канады относительно турбины для "Северного потока", которую решено передать Германии фактически в нарушение санкционного режима. Это вопрос не только о турбине. Это вопрос о соблюдении санкций. Если сейчас будет одно нарушение, то лишь вопрос времени, когда будут и следующие. Россия специально это делает, шантажируя газом и провоцируя нарушение санкций", - подчеркнул Зеленский.

По его словам, помимо "Северного потока-1", существуют другие пути для транспортировки российского газа в Европу.

"И каждая страна должна сохранять принципиальность", - добавил глава государства.

Как сообщал УНИАН, 9 июля министр иностранных дел Мелани Жоли заявила, что Канада сделает исключение из введенных против РФ санкций и вернет Германии турбину, которая необходима для обслуживания газопровода "Северный поток" и в настоящее время проходит техническое обслуживание на канадском объекте, принадлежащей компании Siemens.

Известно, что турбину сначала отправят в Германию, а затем доставят "Газпрому".

В июне Россия почти вдвое уменьшила объемы поставок газа в страны Евросоюза.

В Германии указывали, что возвращение турбины лишит Россию повода поставлять значительно меньшие объемы газа.

8 июля Москва заявила, что увеличит поставки газа в Европу, если турбину вернут.

В Госдепартаменте США поддержали решение Канады по возвращению турбины для"Северного потока". Там считают, что благодаря этому Германия и другие европейские страны смогут пополнить свои запасы газа, что повысит их энергетическую безопасность и устойчивость, и позволит противостоять использованию Россией энергоресурсов в качестве оружия.

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