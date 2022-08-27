Анализ новых угроз от вооруженной агрессии РФ против Украины свидетельствует о необходимости сверхсрочного просмотра проектной угрозы в Украине.

Кабинет министров принял постановление "Некоторые вопросы организации работы по определению проектной угрозы для ядерных установок, ядерных материалов, радиоактивных отходов и других источников ионизирующего излучения в Украине".

Об этом сообщила Государственная инспекция ядерного регулирования.

"Нормативным актом Госинспекция определена уполномоченным органом государственной власти, ответственным за организацию работы по определению проектной угрозы для ядерных установок, ядерных материалов, радиоактивных отходов и других источников ионизирующего излучения, в связи с чем вносятся изменения в Положение о Государственной инспекции ядерного регулирования Украины, утвержденного постановлением Кабинета министров Украины от 20 августа 2014 № 363, и в Порядок функционирования государственной системы физической защиты, утвержденный постановлением Кабинета министров Украины от 21 декабря 2011 года № 1337", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что разработка проектной угрозы предусмотрена законом "О физической защите ядерных установок, ядерных материалов, радиоактивных отходов, других источников ионизирующего излучения", в котором установлено, что "Проектная угроза определяется на основании результатов оценки угрозы совершения диверсии, кражи или любого другого неправомерного изъятия радиоактивных материалов".

"На основании утвержденной проектной угрозы для конкретного радиационно опасного объекта разрабатываются угрозы объекту и строится система физической защиты этого объекта. Последняя на это время редакция проектной угрозы утверждена указом президента от 3 апреля 2019 года № 97-4т/2019 "О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 3 апреля 2019 года "Вопросы проектной угрозы для ядерных установок, ядерных материалов, радиоактивных отходов и других источников ионизирующего излучения в Украине". В то же время анализ новых угроз от вооруженной агрессии РФ против Украины свидетельствует о необходимости сверхсрочного пересмотра проектной угрозы в Украине", - пояснили в Госинспекции.

Война в Украине и Запорожская АЭС:

Запорожскую АЭС с 4 марта контролируют российские захватчики. Также под оккупантами город-спутник АЭС - Энергодар.

26 июня 2022 года стало известно, что оккупанты готовятся к боям вблизи Запорожской АЭС.

29 июня 2022 года появилась информация о том, что на Запорожской АЭС оккупанты готовят серьезную провокацию.

30 июня 2022 года МАГАТЭ потеряло связь с Запорожской АЭС.

2 июля 2022 года "Энергоатом" восстановил связь между Запорожской АЭС и МАГАТЭ.

5 августа российские оккупанты трижды обстреляли промышленную площадку Запорожской атомной электростанции.

По данным "Энергоатома" войска РФ в Энергодаре стреляли в сторону Запорожской АЭС, враг попал в высоковольтную линию связи 330 кВ ОРУ автотрансформатора ЗАЭС – Запорожскую тепловую электростанцию.

6 августа появилась информация о том, что российские оккупанты могли заминировать ЗАЭС.

Также 6 августа стало известно о том, что один из энергоблоков Запорожской АЭС отключен от энергосистемы.

11 августа 2022 года российские захватчики неоднократно обстреливали Запорожскую АЭС территории вблизи атомного объекта.

11 августа российские оккупанты продолжили бить по Запорожской АЭС. Были повреждения.

18 августа Россия выдвинула Украине абсурдное условие. Оккупанты угрожали остановить работу ЗАЭС.

25 августа Государственная инспекция по ядерному регулированию Украины заявила об обесточивании ЗАЭС – произошло отключение от энергосети пятого и шестого энергоблоков.

По состоянию на 26 августа два энергоблока ЗАЭС были вновь подключены к энергосети.

27 августа появилась информация о том, что РФ проводит последние приготовления для подключения ЗАЭС к своей сети.

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