Отключений потребителей, связанных с мерами для принудительного снижения потребления, не происходило.

В Украине из-за снижения суточной температуры увеличилось потребление электроэнергии.

Об этом сообщает "Укрэнерго".

"По оперативным данным, потребление электроэнергии за 10 января 2022 года по сравнению с предыдущим рабочим днем 6 января увеличилось на 7,2% - до 492,1 млн кВт-час. Среднесуточная температура воздуха уменьшилась с +3,7°С до -0,8°С", - говорится в сообщении.

В компании подчеркнули, что никаких отключений потребителей, связанных с мерами для принудительного снижения потребления, за предыдущие сутки не происходило, графики ограничения мощности и аварийного отключения не применялись. Аварийная помощь не активировалась.

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В целом, потребление с начала января составило 4 536 млн кВт-ч, что на 1,6% меньше прогнозного показателя.

Отмечается, что увеличенное потребление было покрыто за счет роста объемов производства теплоэлектростанций, теплоэлектроцентралей и гидроэлектростанций.

За 10 января импорт электроэнергии происходил только из Беларуси в торговую зону "ОЭС Украины" и составил 14,1 млн кВт-ч.

Экспорт электроэнергии составил 12,5 млн кВт-ч, с "острова Бурштынской ТЭС" и с "ОЭС Украины".

Угроза веерных отключений в Украине: