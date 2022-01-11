В Минэнергетики отметили, что основанием для отключения потребителей в период холодов может быть только аварийная ситуация.

Плановые ремонты электросетей с соответствующим отключением потребителей от электроснабжения не должны происходить в отопительный сезон.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил на брифинге министр энергетики Герман Галущенко.

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По его словам, резерв мощностей в энергосистеме есть, поэтому никаких рисков и оснований для отключения потребителей, кроме аварийности, нет.

"Плановые ремонты в период ОЗП (осенне-зимнего периода - УНИАН) не должны происходить. Мы официально с этим обращались в Госэнергонадзор и НКРЭКУ. Сегодня мы еще раз обратились по этому вопросу. Важно, что такие ремонты делаются в основном частными компаниями", - сказал он.

Галущенко отметил, что Министерство энергетики будет проводить соответствующую работу, чтобы плановых ремонтов в период отопительного сезона не происходило.

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