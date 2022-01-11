Плановые ремонты электросетей с соответствующим отключением потребителей от электроснабжения не должны происходить в отопительный сезон.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил на брифинге министр энергетики Герман Галущенко.
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По его словам, резерв мощностей в энергосистеме есть, поэтому никаких рисков и оснований для отключения потребителей, кроме аварийности, нет.
"Плановые ремонты в период ОЗП (осенне-зимнего периода - УНИАН) не должны происходить. Мы официально с этим обращались в Госэнергонадзор и НКРЭКУ. Сегодня мы еще раз обратились по этому вопросу. Важно, что такие ремонты делаются в основном частными компаниями", - сказал он.
Галущенко отметил, что Министерство энергетики будет проводить соответствующую работу, чтобы плановых ремонтов в период отопительного сезона не происходило.
Угроза веерных отключений в Украине:
- Ранее глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко говорил, что Украине ближе к январю-февралю грозят веерные отключения электроэнергии. По его мнению, в течение двух месяцев на всей территории нашего государства будут ощущаться огромные проблемы с поставками электроэнергии.
- 11 ноября 2021 года мэр столицы Виталий Кличко заявил о высокой вероятности веерных отключений в Киеве.
- 21 декабря 2021 года премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в Украине веерных отключений электроэнергии не будет.
28 декабря 2021 года министр энергетики Герман Галущенко отмечал, что проведение ремонтных работ в отопительный период с отключением потребителей, тем более непредоставление альтернативного питания потребителям, является недопустимым.
- С 28 по 31 декабря в Киеве и области были проведены массовые отключения электричества. Без света были сотни домов. Компании-поставщики заявили, что отключение электроэнергии было связано с плановым проведением ремонтных работ.
29 декабря пресс-службы компаний "ДТЭК Киевские электросети" и "ДТЭК Киевские региональные электросети" сообщили, что в Киеве и Киевской области не будут проводить плановые работы на электросетях с отключением света с 29 декабря 2021 по 10 января 2022 года.
C 11 по 21 января в Киевской области запланировано массовое отключение света в ряде населенных пунктов для проведения ремонтных работ на электрических сетях.