Генерации, произведенной в Украине, достаточно для покрытия потребностей потребителей.

Для покрытия растущего потребления электроэнергии из-за похолодания, к энергосистеме подключили резервные блоки ТЭС и ТЭЦ. Об этом сообщает Минэнерго в ежедневной сводке.

В сообщении уточняется, что после ремонтов и из резерва к работе подключены 4 блока и 1 корпус ТЭС и 1 блок ТЭЦ. Также есть резервные мощности.

"Дефицита не зафиксировано. Генерации, произведенной в Украине, достаточно для покрытия потребностей потребителей", - заверили в министерстве.

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Ранее председатель правления "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий сообщил, что хроническая проблема энергосистемы и основная причина периодического возникновения дефицита электроэнергии заключается в последствиях вражеских обстрелов (прошлой зимой) и пребывании большого количества мощных электростанций в оккупации.