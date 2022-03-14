За прошедшие сутки подразделения ГСЧС 261 раз выезжали на ликвидацию последствий обстрелов.

По состоянию на 9:00 14 марта в Украине нет света в 1 003 населенных пунктах, из них частично обесточены 20.

Об этом говорится в информации Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Для обеспечения аварийного электропитания объектов социальной сферы привлечено 12 генераторов, из них 5 - для обеспечения электроэнергией больниц.

"За минувшие сутки подразделениями ГСЧС осуществлено 620 выездов, в том числе 261 выезд на ликвидацию последствий обстрелов российскими войсками населенных пунктов и объектов гражданской инфраструктуры, спасено 50 человек. Пиротехниками ГСЧС осуществлено 109 привлечений, обезврежено 330 ВОП, обследована и очищена территория площадью 4,52 га", - сообщили в ГСЧС.

На государственной границе в Закарпатской, Одесской, Львовской и Черновицкой областях ГСЧС в сотрудничестве с Обществом Красного Креста Украины и органами местной власти развернула 87 палаток для обогрева и приема граждан. С начала функционирования оказана помощь около 225 тыс. лицам.

Проведена эвакуация населения в общем количестве более 548 тыс. человек.

Как сообщал УНИАН, в Украине по состоянию на 13 марта отключенными оставались 37 газораспределительных станций.

Вас также могут заинтересовать новости: