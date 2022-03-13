В Украине на сегодня отключенными остаются 37 газораспределительных станций.
Об этом сообщает прес-служба Министерства энергетики Украины в Facebook.
"Газораспределительные станции – последние звенья газотранспортной инфраструктуры, ведущие к потребителям Украины, остаются отключенными на 13 марта - 37. Аварийные бригады компании при малейшей возможности восстанавливают транспортировку газа к населенным пунктам страны", - говорится в сообщении.
Согласно сообщению, сотрудники Оператора ГТС Украины работают над локализацией повреждений в результате обстрелов и возобновлением транспортировки газа украинским потребителям.
В частности, в Луганской области газовики ОГТСУ запустили ГРС "Попасная", 20 тысяч жителей города снова с газом. В Николаевской области снаряды врага повредили объекты Оператора ГТС и сети облгаза. Были отключены газораспределительные станции "Баштанка" и "Прибужское". По требованию Николаевоблгаза станция остановлена из-за разрушений в городских газораспределительных сетях.
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