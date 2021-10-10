Эксперт рассказал, что проблемы с газоснабжением могут возникнуть из-за особенностей украинской ГТС.

В восточных и южных регионах Украины могут возникнуть проблемы с газоснабжением из-за остановки транзита газа по территории нашего государства.

Об этом рассказал энергетический эксперт Сергей Дяченко на телеканале "Украина 24".

По его словам, проблемы при отсутствии транзита возникнут из-за особенностей украинской ГТС.

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"Наша газотранспортная система построена так, что если нет транзитного газа, могут быть проблемы с газообеспечением на востоке и юге Украины. Дело в том, что хранилища расположены на западе, и если компрессоры при транзите работают с востока на запад, то нельзя поставить газ на юг и восток Украины. Система работала таким образом, что на востоке отбирался транзитный газ и замещался из хранилищ на западе", - сказал Дяченко.

Эксперт пояснил, что избежать проблем с газом зимой можно, если перевести газотранспортную систему на реверс.

"То есть, если не будет транзитного газа, для обеспечения востока Украины зимой нужно будет переводить нашу ГТС на реверс. В 2009 году это делали, дней за 10 это можно сделать, сейчас это решается", - сказал он.

Транзит газа через Украину:

30 декабря 2019 года Украина и Россия подписали контракт на транзит газа в Европу сроком на пять лет с возможностью пролонгации на десять лет.

Документом предусмотрено бронирование "Газпромом" мощностей для транзита газа в объеме 65 млрд куб. м (178 млн куб. м/сутки) в 2020 году и по 40 млрд куб. м (110 млн куб. м/сутки) в 2021-2024 годах.

В 2020 году транзит газа через украинскую газотранспортную систему сократился на 38% по сравнению с предыдущим годом - до 55,8 млрд кубометров. В 2019 транзит газа через Украину составил 89,6 млрд куб. м, в 2018 году - 86,8 млрд куб. м, а в 2017 году - 93,5 млрд куб. м.

1 октября "Газпром" остановил транспортировку газа через Украину в Венгрию. Это стало следствием подписания между сторонами нового долгосрочного контракта на поставку газа в обход Украины и провоцирует рост цен на газ в Европе.

4 октября 2021 года Украина приостановила закачку природного газа в свои подземные хранилища, закачав 18,875 млрд куб. м газа.

Автор: Александр Топчий