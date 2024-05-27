Светлана Гринчук заявила, что избежать повышения тарифов на свет не удастся.

Стоимость производства и транспортировки электроэнергии растет из-за российских ударов по украинской энергосистеме. Украинцев предупредили, что повышение тарифов неизбежно.

Заместитель министра энергетики Светлана Гринчук в эфире телемарафона отметила, что в этот раз при формировании новых тарифов применят дифференцированный подход.

"Мы понимаем, что без такого шага – повышение тарифа – не обойдемся. Хотя мы на этот раз предложили (и, надеюсь, правительством это будет поддержано) при повышении тарифа использовать дифференцированный подход", – заявила чиновница.

Видео дня

При этом она указала, что отключения света зависят от обстрелов и потребления, поэтому Гринчук призвала украинцев экономить электричество.

В то же время к новому отопительному сезону в Минэнерго планируют отремонтировать столько объектов энергетической инфраструктуры, чтобы пройти зимний период с минимальными отключениями.

"Мы понимаем, что дефицит в энергосистеме в осенне-зимний период все равно будет, однако мы должны пытаться максимально уменьшить влияние этого дефицита на потребителей", – подытожила замминистра.

Тарифы на свет - последние новости

Народный депутат Алексей Кучеренко предупредил, что украинцам стоит ожидать повышения тарифов на электроэнергию. Повышение может быть в 1,5 раза до 4 гривень.

Стоит отметить, что с 26 апреля Кабмин утвердил продление льготной цены на электроэнергию для населения на уровне 2,64 гривни за киловатт до конца мая этого года.

Вас также могут заинтересовать новости: