Речь идет о Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской, Полтавской и Донецкой областях.

В понедельник, 14 ноября, плановые отключение света будут действовать в Киеве и 8 областях.

Об этом сообщается в Telegram-канале "Укрэнерго".

"В понедельник, 14 ноября, с 00:00 до 24:00 плановые отключения будут действовать в г. Киев, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской, Полтавской и Донецкой областях", - отмечается в сообщении.

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В других областях Украины отключения пока не прогнозируются.

"Любые ограничения потребления электроэнергии являются следствием повреждения объектов энергосистемы российскими ракетами и дронами. Энергетики делают все, чтобы сохранить энергосистему стабильной и у украинцев было светло", - заверили в компании.

В "Укрэнерго" украинцев призвали и в дальнейшем сознательно относиться к потреблению электроэнергии, особенно в часы утреннего и вечернего пикового потребления.

Отключение света в Украине: что известно

Как сообщал УНИАН, энергосистема Украины подверглась массированным ракетным атакам российских оккупантов в октябре и ноябре. По экспертным оценкам, сейчас разрушено или повреждено 40% энергетической инфраструктуры.

С 20 октября по всей стране начались ограничения на поставки электроэнергии.

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