Рассказываем, где узнать по поводу отключения света и кому придется достать свечи.

Минэнерго разработали и утвердили график отключения света - Киев, по их расчетам, находится в наиболее плачевной ситуации, если не учитывать прифронтовые области. Также нелегко придется жителям Днепра и Одессы.

Почему отключили свет - причины и последствия

Стало известно, что энергетики разработали графики отключения электроэнергии - списки есть на официальном сайте ДТЭК на случай повреждения энергетических объектов Украины.

На данный момент отключение электроэнергии сегодня или завтра не предусмотрено. Однако самой большой проблемой остаются ракетные обстрелы - если атака придется на энергетические объекты. Вторая причина, по которой могут быть внедрены существующие графики - ограниченная генерация, не покрывающая потребностей тока.

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Будут ли отключения света - Одесса в зоне риска

График отключения света в Одессе можно назвать плавающими. Специалисты в ДТЭК говорят, что система будет следующей:

3 часа без электричества;

3 часа с возможным отключением;

3 часа с электричеством.

На данный момент расчеты именно такие - они позволят дать возможность жителям города осуществить все необходимые планы, но в ограниченный промежуток времени.

График отключения света в Киеве - ситуация критическая

Специалисты утверждают, что в столице обстановка наиболее тяжелая - графики отключения света предполагают отсутствие электричества на протяжении 7 часов. Для области график выглядит следующим образом:

2 часа без электричества;

4 часа с возможным отключением;

2 часа с электричеством.

В самом Киеве, согласно мнению экспертов, ситуация будет сложнее - люди могут остаться без света на 4 часа, с возможными отключениями - на 3 часа, и только 2 часа будет у киевлян, чтобы жить без зажженных свечей.

График отключения света - Днепр попал в список

В перечне городов, для которых уже разработан график отключения света, находится и Днепр. В ДТЭК рассчитали, что жителей города ждет обстановка "50\50" - 4 часа без света и 4 часа с ним.

Обнадежить жителей трех перечисленных городов можно тем, что прямо сейчас нужды в веерном или экстренном отключении света нет, а дневное потребление электроэнергии создает профицит.

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