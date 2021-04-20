Внедрением обязательного годового тарифа на поставку природного газа для бытовых потребителей государство не должно ущемлять ни права бытовых потребителей, ни поставщиков голубого топлива.

Об этом заявил глава правления Ассоциации поставщиков энергоресурсов Артем Компан в эфире «Energy MeetingOnline».

«Годовой тариф — это очень правильное решение. Для потребителя и государства этот тариф является гарантией. Потребитель будет защищен от ценовых колебаний, а государство — от социальных всплесков и плюс получает понятную и планируемую нагрузку на государственный бюджет. Но годовой тариф на сегодня не дает достаточных гарантий поставщикам, чтобы чувствовать защищенность», — сказал он.

По словам Артема Компана, для каждого из поставщиков структурирование портфеля потребителей и обеспечение годового тарифа несет существенные риски.

«У потребителя нет никаких обязательств перед конкретным поставщиком, который законтрактовал для него газ на год вперед. В этих условиях поставщику очень сложно спрогнозировать сколько клиентов у него будет на годовом тарифе на протяжении срока его действия. А закупка ресурса под этот тариф требует четкого понимания необходимых объёмом природного газа», — подчеркнул глава Ассоциации.

Читайте такжеДепутаты разрабатывают новый механизм урегулирования проблемы долгов между участниками рынка газа - АссоциацияГлава Ассоциации поставщиков энергоресурсов добавил, что предоставление потребителям возможности смены поставщика без погашения задолженности перед текущим, а также запрет на штрафы, пени и отключение неплательщиков, способствуют накоплению долгов за потребленные энергоресурсы.

Напомним, что с 1 мая все бытовые потребители газа в Украине будут автоматически переведены на годовой тариф. Вместо установления цены газа на каждый месяц украинцы получат на ближайшие 12 месяцев фиксированную цену. Соответствующее Постановление об утверждении годовой цены на газ для бытовых потребителей приняла на своем заседании 7 апреля Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг.

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Автор: Григорий Бондарь