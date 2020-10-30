Руководитель ГП «НАЭК «Энергоатом» Петр Котин от имени многотысячного коллектива Компании отметил, что решение Министерства энергетики об объявлении конкурсного отбора кандидатов на четыре вакантные должности независимых членов Наблюдательного совета Энергоатома недопустимо, деструктивно и невозможно для реализации.

Такое заявление Петр Котин сделал, комментируя по просьбе информационного агентства «Украинские Новости» решение Минэнерго объявить конкурс на должности независимых членов Наблюдательного совета Энергоатома. «Создание Наблюдательного совета, который пытаются протолкнуть без запуска процесса корпоратизации и при нынешнем функционале управленческих полномочий Минэнерго, не имеет ничего общего с повышением эффективности управления компанией», – убежден глава Энергоатома.

Котин подчеркнул: Энергоатом поддерживает создание Наблюдательного совета, но с полноценным перечнем его полномочий как коллегиального органа. По его словам, это возможно только в акционерном обществе, которым сейчас Энергоатом еще не является. Преобразование унитарного государственного предприятия в акционерное общество должно произойти в процессе корпоратизации – согласно специальному закону, который должен предусмотреть все стратегические особенности Национальной атомной энергогенерирующей компании.

«Только полноценная корпоратизация после принятия специального закона позволит создать акционерное общество с учетом лучших мировых практик корпоративного управления и избежать негативного опыта корпоратизации в Украине, – уверен Петр Котин. – И только в таком обществе возможно будет создать эффективный коллегиальный орган надзора».

Работа же Наблюдательного совета в Энергоатоме на данном этапе, до проведения корпоратизации, по мнению главы НАЭК, приведет к управленческому хаосу и значительным финансовым потерям, ведь только гонорар каждого члена Наблюдательного совета составит 300 тыс. грн в месяц.

«Мы – за Наблюдательный совет, созданный в процессе корпоратизации, а не наоборот», – подытожил Петр Котин и добавил, что этот вопрос рассматривался на совещании в Кабинете Министров, и все присутствующие согласились с подходом Энергоатома. Но впоследствии в Протоколе заседания появились вопросы, которые не рассматривались на совещании, в частности пункты 4 и 5 по созданию Наблюдательного совета без корпоратизации и специального закона, а также о передаче ядерных установок и материалов в частную собственность.

«Теперь политика Минэнерго становится понятной: доводим Компанию до банкротства, ведь долги перед Энергоатомом за последний месяц выросли еще на один миллиард и достигли почти 24 млрд грн, и передаем в частную собственность, – пояснил Котин. – Управлять этим процессом будет наблюдательный совет из семи членов, четыре из которых – независимые. Сегодня даже страшно представить последствия таких решений».

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН