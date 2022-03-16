Но внезапное прекращение импорта энергоносителей из России нанесет удар по E.ON, уверены в компании.

Немецкий концерн E.ON прекратил закупку новых объемов газа у торговых компаний российского "Газпрома" в Европе в связи с войной в Украине.

Об этом сообщает Reuters.

Группа заявила, что, хотя у нее нет долгосрочных контрактов на поставку напрямую с производителями газа, небольшое количество в ее портфеле было приобретено у торговых компаний "Газпрома". Компания прекратила закупать новые объемы.

Генеральный директор группы Леонхард Бирнбаум в то же время предупредил, что внезапное прекращение импорта энергоносителей из России нанесет удар по E.ON.

"Российский рынок не входит в число наших целевых регионов. Но ясно одно: если будет более или менее продолжительный физический дефицит импорта энергоносителей, это будет иметь последствия и для нас", — сказал он на ежегодной пресс-конференции группы.

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