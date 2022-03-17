Страны планируют провести технико-экономическое обоснование проекта по постройке трубопровода.

Более недели назад президент США Джо Байден ввел эмбарго на импорт российских энергоносителей. Штаты больше не будут приобретать газ и нефть у страны-агрессора. Европе принять аналогичное решение гораздо тяжелее. Регион во многом зависит от энергоносителей из РФ, однако разные страны уже ищут решения. Германия рассматривает вариант постройки трубопровода для импорта зеленого водорода из Норвегии. Страны даже успели провести предварительные переговоры.

Соответствующей информацией поделилось издание Bloomberg. Недавно министр экономики Германии Роберт Хабек и премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере обсудили потенциальный проект. Они договорились провести его технико-экономическое обоснование.

"В ближайшие месяцы и годы будет чрезвычайно важно ускорить разработку альтернативных источников энергии для Европы в качестве замены российских газа и нефти и создать необходимую для этого инфраструктуру", — сказано в совместном заявлении Германии и Норвегии.

Германия импортирует из России от 30 до 60 % угля, нефти и газа. Однако после вторжения РФ в Украину государство решило кардинально пересмотреть свою энергетическую политику.

Война Российской Федерации против Украины

Напомним, 24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажках города.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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