Интеграция хорватского и украинского рынков природного газа также обеспечит возможность хранения хорватского газа в украинских хранилищах.

"Оператор ГТС Украины" работает над созданием маршрута доставки сжиженного природного газа из Хорватии через территорию Венгрии к границе с Украиной.

Об этом сообщает пресс-служба компании в Facebook.

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Отмечается, что Хорватия - один из приоритетных партнеров Украины в части диверсификации источников поставок природного газа.

1 января 2021 года на острове Крк в Хорватии начал работать плавучий LNG-терминал с пропускной способностью 2,6 млрд куб. м в год, который открывает доступ к глобальному LNG-рынку.

"Оператор ГТС Украины" работает над созданием маршрута доставки сжиженного природного газа из Хорватии через территорию Венгрии к границе с Украиной. Ключевой предпосылкой возможности доставки природного газа с этого направления является создание гарантированных мощностей для транспортировки природного газа в направлении из Венгрии в Украину, над чем активно работают ОГТСУ и украинские дипломаты", - говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, интеграция хорватского и украинского рынков природного газа позволит не только транспортировать природный газ из Хорватии в Украину для внутреннего потребления, но и обеспечит возможность хранения хорватского газа в украинских ПХГ, что усилит энергетическую безопасность в регионе.

Ситуация с газом:

В ноябре 2021 года объем транспортировки природного газа из Европейского Союза в Украину составил 11,6 млн куб. м, в то же время экспорт вместе с реэкспортом газа из Украины в страны Европы - 579 млн куб. об.

Источником импорта газа стала Венгрия

В связи с тем, что с 1 октября "Газпром" прекратил транзит газа в направлении Венгрии, начиная с октября импорт газа из ЕС в Украину переориентировался на другие направления — из Польши и Словакии.

Украина изучает возможность импорта газа из Румынии.

Автор: Анна Бредихина