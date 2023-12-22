Эти генераторы будут размещаться в больницах, водоочистных и тепловых станциях, а также школах.

Европейский Союз присылает Украине 500 электрогенераторов на общую сумму стоимостью 16,5 млн евро. Об этом говорится в сообщении на сайте Представительства ЕС в Украине.

В частности, ЕС мобилизует из своих стратегических резервов дополнительные генераторы для усиления энергетической устойчивости Украины.

В связи с этим, сказано, что привлеченные из расположенных в Польше резервов ЕС для чрезвычайных ситуаций генераторы ранжируются от малых 12,5 кВА до больших 1000 кВА и способны поставлять энергию целым больницам в случае отключения электроэнергии.

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Финансовая стоимость 500 электрогенераторов, отправляемых Украине, составляет 16,5 млн евро.

Также сказано, что генераторы будут предоставляться различным украинским министерствам. Цель состоит в том, чтобы обеспечить достаточный запас электроэнергии в холодные и темные месяцы, а также поддерживать работу жизненно важных служб, таких как больницы, водоочистные и тепловые станции. Например, 40 из 500 генераторов предназначены для школ.

С учетом новой помощи, всего Украине прислано более 5500 электрогенераторов.

"ЕС работает бок о бок с украинскими властями, чтобы направлять самые необходимые экстренные поставки в страну с первого дня. Сейчас мы мобилизуем дополнительные 500 электрогенераторов из наших энергетических запасов rescEU для поддержки энергетической системы Украины в суровые зимние месяцы", – заявил комиссар ЕС по управлению кризисными ситуациями Янез Ленарчич.

Энергосистема Украины

Как сообщал УНИАН, Европейский банк реконструкции и развития выделит Украине 150 млн евро для поддержки НЭК "Укрэнерго" в прохождении отопительного сезона. Вместе с банком также реализуются проекты комплексного восстановления и восстановления украинских магистральных сетей.

Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов предупреждал, что в этом году зима будет для украинцев тяжелой, как и прошлогодняя. По его словам, под ударом находится гражданская инфраструктура, а также экономический потенциал Украины.

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