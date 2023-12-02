Украинцам советуют подготовить павербанки и генераторы.

В этом году зима будет для украинцев тяжелой, как и прошлогодняя. Такое мнение высказал представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов.

В интервью "Радио Байрактар" представитель разведки подчеркнул, что ракетные атаки РФ не прекращаются. Под ударом находится гражданская инфраструктура, а также экономический потенциал Украины.

"Недавно основными целями была портовая, зерновая инфраструктура. Опять вопрос по энергетике. Это война. Да, нам нужно больше противовоздушной обороны, больше противоракетной обороны. Украина над этим работает", – добавил он.

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Юсов подчеркнул, что подготовка к зиме продолжается "на всех ступенях".

"Расслабляться точно не стоит. То есть павербанки надо достать и протереть генераторы, зарядить. Все подготовить", – подчеркнул он.

Обстрелы в зимний период: прогнозы

Учитывая массированные удары РФ по Украине прошлой зимой, которые привели к длительным блэкаутам и графикам отключения света, украинцы активно готовятся к повторению этого сценария. Эта подготовка продолжается как на личном, так и на государственном уровне. Многие эксперты утверждают, что угроза новых блэкаутов вполне реальна.

О тяжелой зиме предупреждал и президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, Россия готовится к ударам по энергетике – враг накапливает ракеты и ждет приказов. И хотя Украина подготовлена к атакам лучше, чем в прошлом году, зимний период для украинцев будет сложным.

Тем временем в ВМС ВСУ говорят, что эта зима будет легче предыдущей. Спикер Военно-морских сил Украины Дмитрий Плетенчук пояснил, что Россия уже не имеет такого ресурса, как в начале вторжения. Кроме того, россиянам пришлось передислоцировать свои корабли после успешной работы украинских войск по вражеским судам.

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