Правительство утвердило постановление, приостанавливающее сразу шесть технических регламентов, регулировавших ввоз и продажу энергетического оборудования.

Кабинет министров Украины принял решение об упрощении процесса ввоза энергетического оборудования, такого как генераторы и трансформаторы.

Об этом заявил премьер-министра Денис Шмыгаль, отметив при этом, что правительство утвердило постановление, приводящее к приостановлению действия шести технических регламентов, регулировавших ввоз и продажу энергетического оборудования, сообщает правительственный портал.

Как говорится в сообщении, это упростит процедуру ввоза, поскольку для многих товаров теперь не нужно подавать декларацию о соответствии и маркировать их знаком соответствия.

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Премьер также отметил успешное начало отопительного сезона в Украине. Он подчеркнул стабильную ситуацию в энергетике, отсутствие дефицита электроэнергии и старт отопительного сезона во всех регионах страны. В правительстве сообщили о проведении работ по восстановлению сетей, защите подстанций и другого критического оборудования, а также о новых поставках систем противопожарной защиты, направленных на повышение безопасности энергетических объектов.

Шмыгаль отметил, что работы по ремонту и защите ключевых узлов энергосистемы продолжаются, причем уже удалось восстановить около 1,9 ГВт генерирующих мощностей. Планируется обновление еще 1,3 ГВт дополнительной мощности до конца года.

Ситуация в энергетике

Во время прошлого отопительного сезона энергосистема Украина подверглась значительным разрушениям. Оккупантам удалось поврежить более 50% энергосистемы страны.

В июле 2023 года пресс-служба НЭК "Укрэнерго"со ссылкой на слова председателя правления компании Владимира Кудрицкого заявила о том, что энергетики не гарантируют спокойную зиму, поэтому не надо спешить избавляться от генераторов.

17 ноября 2023 года президент Украины Владимир Зеленский предупредил, что Россия готовится к ударам по энергетике. По его словам, сейчас россияне накапливают ракеты и ждут приказов.

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