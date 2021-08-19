Зеленский отметил, что запуск "Северного потока-2" - это риск не только для Украины, но и для Европы.

Украину не устраивает формат согласованной позиции по "Северному потоку-2" между Германией и США.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский, сообщает НВ.

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"Один из принципиальных вопросов, о котором мы должны говорить… с президентом Байденом во время встречи, будет касаться "Северного потока-2". Люди должны понимать: вопрос достроить — это один вопрос, а потом надо еще имплементировать. Надо, чтобы оно было еще и застраховано, там много-много вещей. Украина будет делать все… Здесь поставим многоточие, а там уже каждый поймет, как захочет", — отметил Зеленский.

По мнению президента Украины, запуск "Северного потока-2" — это риск не только для Украины, но и для Европы.

"Это потерянные Украиной минимум два миллиарда в год. Мы считаем, что это формат оружия", - отметил Зеленский.

"Это знаете, как плохое кино, Nord Stream-2, вторая часть. Ты знаешь, в принципе, чем закончится. Европейцы, в принципе, понимают и сейчас видят, какой дефицит искусственно — Россия может себе позволить — создали с ценой на газ. Поэтому мы знаем конец этого фильма, но все равно идем, смотрим это кино и верим, что оно как-то по-другому закончится. А оно не заканчивается по-другому, потому что это кино, его уже сняли. Они понимают, как они снимали, какая там драматургия и к чему они ведут. То есть абсолютно понятная история", — подчеркнул Зеленский.

"Северный поток-2": что известно

21 июля США и Германия достигли договоренностей по "Северному потоку-2". Согласно условиям соглашения, стороны обещают контролировать действия РФ, чтобы та не использовала "Северный поток-2" в собственных политических целях.

Германия обязуется использовать все доступные средства влияния, чтобы сделать возможным продление соглашения с Россией о транзите газа через Украину до десяти лет. Переговоры по этому вопросу должны начаться как можно скорее, но не позднее 1 сентября.

Кроме того, Германия и США будут поощрять и поддерживать инвестиции в Зеленый фонд для Украины минимум на 1 млрд. США.

Проектом "Северный поток-2" (Nord Stream 2) предусмотрено строительство и работа двух веток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Основателем компании Nord Stream 2 AG является российский "Газпром". Финансируют проект европейские компании - французская Engie, австрийская OMV, британско-нидерландская Shell, немецкие Uniper и Wintershall.

Газопровод "Северный поток-2" построен уже на 98%. Новый трубопровод в обход Украины планировалось завершить к концу 2019 года рядом с уже имеющимся "Северным потоком-1".

Сооружение газопровода приостанавливалось из-за введенных США санкций против компаний-подрядчиков, однако в феврале 2021 года возобновилось. Nord Stream 2 AG решил достроить его своими силами.

Автор: Елена Коваленко